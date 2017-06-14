Цены в ресторанах с самсой за 1 000 тенге на EXPO объяснили в нацкомпании

В национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" корреспонденту Today.kz прокомментировали высокие цены в ресторанах на территории EXPO-2017. Напомним, к примеру, за самсу продавцы просят почти 1 000 тенге. По словам директора департамента коммерциализации Даулета Еркинбекова, стоимость продукции формирует сам предприниматель, и представители национальной компании могут лишь дать рекомендации.



"Возможно, те, кто возмущены, не углублялся, из чего это состоит и какой выход этих порций. Та же самса - там не одна самса, а три. То есть, фактически одна самса стоит 300 тенге. Тот же куырдак и плов - там подается такая порция, что может хватить на несколько человек. Я не знаю, из чего состоит их себестоимость, с этим заведением мы провели разъяснительные работы. Именно у этого ресторана есть альтернатива, то есть, туда заходит посетитель и у него всегда есть предложения, он может взять какое-то блюдо подороже и может взять подешевле, но получает его на таком же уровне", - сказал Даулет Еркинбеков.



Представитель "Астана ЭКСПО-2017" подчеркнул, что стоимость устанавливается в рамках рыночных цен по городу - согласно уровню столичной жизни.



"Надо понимать, что мы находимся в Астане, и, в первую очередь, рынок формируется за счет той городской конъюнктуры, которая уже существует и функционирует. Наши точки общественного питания, которые сейчас представлены, работают в рамках рынка города. Вы же понимаете, что в Астане и заработная плата выше, здесь электричество дороже, продукты питания, потому что Астана не является сельскохозяйственным мегаполисом. Все это завозное, все покупается, все логистические расходы включает в себя продукция. В этой связи, однозначно, в большом городе продукция (цены - Прим. автора) в точках общественного питания выше, нежели в маленьком городе. Единственное за что мы боролись и продолжаем мониторить, чтобы наши точки общественного питания работали в рамках цен Астаны и не выходили за рамки текущих рыночных цен", - отметил Еркинбеков.

Сейчас на территории EXPO размещены 33 точки общественного питания.



Даулет Еркинбеков заверил, что средняя стоимость бутылки воды составляет 200-300 тенге. Однако обойдя три киоска, корреспондент обнаружил воду по цене 350 тенге.



Напомним, интернет-пользователей возмутили цены на еду в ресторане TAYQAZAN на территории EXPO-2017. Юзеры считают, что стоимость блюд и напитков слишком завышена.



В меню ресторана гостям предложены выпечка за 950 тенге, салаты от 1 600 тенге, манты за 3 200 тенге, куырдак за 6 500 тенге и так далее.