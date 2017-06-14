Сейчас на сайте
2726
объявлений
  • Продам 2 бөлмелі пәтер за 13 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
  • Сдам Приозерный, дом
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 17 500 000 тенге
  • Продам Актау, дома 1-этажные за 15 000 000 тенге
 

 
Среда, 14 Июня
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.96 KZT
  • €1 = 354.03 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цены в ресторанах с самсой за 1 000 тенге на EXPO объяснили в нацкомпании

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Цены в ресторанах с самсой за 1 000 тенге на EXPO объяснили в нацкомпании
Фото: today.kz
В национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" корреспонденту Today.kz прокомментировали высокие цены в ресторанах на территории EXPO-2017. Напомним, к примеру, за самсу продавцы просят почти 1 000 тенге. По словам директора департамента коммерциализации Даулета Еркинбекова, стоимость продукции формирует сам предприниматель, и представители национальной компании могут лишь дать рекомендации.

"Возможно, те, кто возмущены, не углублялся, из чего это состоит и какой выход этих порций. Та же самса - там не одна самса, а три. То есть, фактически одна самса стоит 300 тенге. Тот же куырдак и плов - там подается такая порция, что может хватить на несколько человек. Я не знаю, из чего состоит их себестоимость, с этим заведением мы провели разъяснительные работы. Именно у этого ресторана есть альтернатива, то есть, туда заходит посетитель и у него всегда есть предложения, он может взять какое-то блюдо подороже и может взять подешевле, но получает его на таком же уровне", - сказал Даулет Еркинбеков.

Представитель "Астана ЭКСПО-2017" подчеркнул, что стоимость устанавливается в рамках рыночных цен по городу - согласно уровню столичной жизни.

"Надо понимать, что мы находимся в Астане, и, в первую очередь, рынок формируется за счет той городской конъюнктуры, которая уже существует и функционирует. Наши точки общественного питания, которые сейчас представлены, работают в рамках рынка города. Вы же понимаете, что в Астане и заработная плата выше, здесь электричество дороже, продукты питания, потому что Астана не является сельскохозяйственным мегаполисом. Все это завозное, все покупается, все логистические расходы включает в себя продукция. В этой связи, однозначно, в большом городе продукция (цены - Прим. автора) в точках общественного питания выше, нежели в маленьком городе. Единственное за что мы боролись и продолжаем мониторить, чтобы наши точки общественного питания работали в рамках цен Астаны и не выходили за рамки текущих рыночных цен", - отметил Еркинбеков.
Сейчас на территории EXPO размещены 33 точки общественного питания.

Даулет Еркинбеков заверил, что средняя стоимость бутылки воды составляет 200-300 тенге. Однако обойдя три киоска, корреспондент обнаружил воду по цене 350 тенге.

Напомним, интернет-пользователей возмутили цены на еду в ресторане TAYQAZAN на территории EXPO-2017. Юзеры считают, что стоимость блюд и напитков слишком завышена.

В меню ресторана гостям предложены выпечка за 950 тенге, салаты от 1 600 тенге, манты за 3 200 тенге, куырдак за 6 500 тенге и так далее.
Источник: Today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Крадун (Посетители) Сегодня, 17:26
Короче отмазался! foo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Himi (Посетители) Сегодня, 17:23
Да иностранцы такое есть никогда не станут, даже за 200 тенге. Это чисто на своих же попытка навариться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Крадун
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 17:23
вообще убил меня ответ. Надо же было такое сказать burumburum bazar bye
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Nurzhan_from_aktau
  • Крадун
 Aktauskaya pravda (Посетители) Сегодня, 17:06
Да они просто вообще ***** foo
Страна дураков, думают что иностранцы все тупые и безмозглые bazar
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика