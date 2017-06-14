Замгенпрокурора об уклонении от уплаты налогов: Кто-то все это видит и "крышует"

Заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов считает, что в бизнес-сообществе Казахстана нет добросовестной конкуренции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На мой взгляд, к сожалению, сегодня у нас нет добросовестной конкуренции. "Обнал" - это болезнь, глубоко проникающая в бизнес. В Казахстане зарегистрировано 75 тысяч плательщиков НДС, а в связях с лжефирмами засветились 35 тысяч. Получается, чтобы уйти от налогов, половина бизнесменов так или иначе пользуются услугами "обнала", это факт", - выступил Марат Ахметжанов на IV съезде Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".



Такими методами, как отметил заместитель генпрокурора, нечестные бизнесмены создают себе незаконное преимущество перед добросовестным бизнесом.



"Конечно, им легче вести свой бизнес: нет налоговой нагрузки, могут снижать себестоимость продукции, больше платить своим рабочим, закупать лучшее оборудование. Это как допинг в спорте. Здесь и коррупция. Кто-то все это видит и "крышует". А честный бизнесмен, который платит все налоги, всегда будет проигрывать таким конкурентам. В итоге теневой бизнес либо разоряет его, либо развращает его. Нам нужны системные изменения", - добавил представитель надзорного органа.



Поэтому, по его словам, были приняты меры по гуманизации уголовного законодательства. Ахметжанов акцентировал внимание на том, что декриминализация лжепредпринимательства не повлечет негативных последствий, так как уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов остается. Основной акцент будет сделан на тех, кто работает недобросовестно.