Сейчас на сайте
2730
объявлений
  • Продам Телевизор за 10 000 тенге
  • HD-TVI Видеонаблюдение, 8 500 тенге
  • Сплит-системы (кондиционеры), 1 500 тенге
  • Сплит-системы и др. быт.техника
  • Продам Приставку для ТВ за 12 000 тенге
  • Продам Швейную машину за 15 000 тенге
  • Ремонт стиральных машин на дому
 

 
Среда, 14 Июня
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.96 KZT
  • €1 = 354.03 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министр высказался об идее тестировать казахстанских школьников на наркотики

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 18:15
Министр высказался об идее тестировать казахстанских школьников на наркотики
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
Проведение обязательных тестирований на наличие наркотиков в организме среди учащихся образовательных учреждений в Казахстане незаконно, отметил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министра попросили рассказать, возможно ли в Казахстане узаконить тестирование учащихся на предмет наркотиков в организме для профилактики наркомании среди несовершеннолетних школьников и учащихся средних и высших учебных заведений.

"Конечно, было предложение многих наших структур. Уже в течение полутора лет мы этот вопрос обсуждаем, чтобы ввести обязательное тестирование в наших школах, чтобы провести раннюю профилактику. Мы изучили мнения всех наших министерств, правозащитных организаций и пришли к выводу, что это будет незаконно, потому что мы нарушим права и свободы наших несовершеннолетних детей и родителей. Поэтому этот вопрос мы сняли", - ответил глава правоохранительного ведомства на отчетной встрече с населением.

Касымов отметил, что тестирование на наличие наркотических веществ в организме узаконено при приеме на работу в правоохранительные органы, на госслужбу и при прохождении призывной кампании.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика