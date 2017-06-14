Министр высказался об идее тестировать казахстанских школьников на наркотики

Проведение обязательных тестирований на наличие наркотиков в организме среди учащихся образовательных учреждений в Казахстане незаконно, отметил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Министра попросили рассказать, возможно ли в Казахстане узаконить тестирование учащихся на предмет наркотиков в организме для профилактики наркомании среди несовершеннолетних школьников и учащихся средних и высших учебных заведений.



"Конечно, было предложение многих наших структур. Уже в течение полутора лет мы этот вопрос обсуждаем, чтобы ввести обязательное тестирование в наших школах, чтобы провести раннюю профилактику. Мы изучили мнения всех наших министерств, правозащитных организаций и пришли к выводу, что это будет незаконно, потому что мы нарушим права и свободы наших несовершеннолетних детей и родителей. Поэтому этот вопрос мы сняли", - ответил глава правоохранительного ведомства на отчетной встрече с населением.



Касымов отметил, что тестирование на наличие наркотических веществ в организме узаконено при приеме на работу в правоохранительные органы, на госслужбу и при прохождении призывной кампании.