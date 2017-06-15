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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Девушку задержали в Павлодаре за комментарий в соцсети

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 00:36
Девушку задержали в Павлодаре за комментарий в соцсети
© pavon.kz
В Павлодаре полицейские задержали 26-летнюю жительницу города за оскорбление с использованием нецензурной лексики сотрудников правоохранительных органов в популярном паблике "Типичный Павлодар" в соцсети "ВКонтакте", сообщает Рavlodarnews.kz. "Задержанная дала признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Оскорбление представителя власти", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Павлодарской области. По закону обидчице полицейских грозит штраф до 300 МРП (680 700 тенге), либо общественные работы на срок до 240 часов, либо арест до 75 суток. Как уточняет портал Pavon.kz, девушка оставила в паблике комментарий под новостью о драке возле кафе "Арай", в результате которой от ножевого ранения скончался 43-летний мужчина, еще трое оказались в больнице. "Она высказалась в оскорбительно-эмоциональном тоне в адрес полиции, вопрошая, где были полицейские в момент смерти одного из пострадавших", - пишет интернет-издание.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 01:38
"Она высказалась в оскорбительно-эмоциональном тоне в адрес полиции, вопрошая, где были полицейские в момент смерти одного из пострадавших"

И что за это надо штрафовать? Вон в США Предидента журналистка дураком на всю страну называла и что её вообще расстрелят надо?
 
 

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