Мужчина погиб при пожаре от падения части ракеты близ Жезказгана

Один человек погиб и еще один пострадал при пожаре от падения ракеты в окрестностях Жезказгана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.



Напомним, падение ракеты произошло 14 июня, после чего загорелась степь.



"В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения. Гражданин 1968 года рождения госпитализирован в больницу. Они выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей", - сообщили в КЧС МВД РК.



Как сообщается, 14 июня в 18.04 в Центральный пункт пожарной связи отряда № 2 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение из Управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 километрах в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1а" стартовавшего с космодрома "Байконур" транспортного грузового корабля "Прогресс МС-06" в запланированных зонах падения произошло загорание сухой травы.



Также в 19.25 в центральный пункт пожарной связи отряда № 2 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение от жителя села Талап о том, что горит степь в районе трассы Жезказган - Кызылорда на отметке 40 километров от Жезказгана.



"По данному сообщению в 19.27 принято решение направить силы и средства дежурной смены Службы пожаротушения, расстояние до места пожара ориентировочно 40 километров. По прибытии к месту вызова установлено, что в 16 километрах от села Талап в южном направлении трассы Жезказган - Кызылорда происходит горение степи, по фронту длиной 15 километров, вдоль трассы сильное задымление, площадь неизвестна, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Далее проводилось планомерное усиление и средств для ликвидации пожара", - говорится в сообщении КЧС МВД РК.



В 1.20 пожар был локализован. В 3.31 - ликвидирован. В ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники.