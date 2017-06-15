Задержание Муратхана Токмади: в чем подозревают бизнесмена

В суде сообщили в чем подозревается известный казахстанский предприниматель Муратхан Токмади, передает корреспондент Tengrinews.kz. В суде подтвердили, что ему инкриминируют вымогательство.
"Органом уголовного преследования Муратхан Токмади подозревается в том, что в период 2005 года, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, путем угроз применения насилия в отношении соучредителя ТОО "Семрюжком" и "Казстройстекло", из корыстных побуждений, путем вымогательства завладел долей уставного фонда в указанных предприятиях. По данным следствия, своими преступными действиями М.Токмади причинил крупный материальный ущерб в размере 185 137 246 тенге", - сообщил руководитель отдела информационного обеспечения Алматинского городского суда Дияс Махамбетов, отвечая на запрос Tengrinews.kz.
По данным суда, Токмади был задержан 12 июня в 7.50 часов. Органы досудебного расследования подозревают бизнесмена в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 194 УК РК - "Вымогательство, с целью получения имущества в крупном размере".
"Алмалинский районный суд города Алматы вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении советника генерального директора ТОО "Казстройстекло" М. Токмади. Постановлением суда ходатайство руководителя межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры РК было удовлетворено. Суд избрал Токмади меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - заключил Дияс Махамбетов.
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