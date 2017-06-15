Келимбетов: Средства, неудачно инвестированные ЕНПФ будут возвращены в полном объеме

Средства налогоплательщиков Казахстана «подвисшие» в воздухе после неудачного инвестирования ЕНПФ в международный банк Азербайджана будут возвращены в полном объеме. Об этом сегодня в кулуарах астанинского экономического форума сказал председатель международного финансового центра «Астана», Кайрата Келимбетов, передает корреспондент Zakon.kz.



«Я считаю, что озабоченность общественности на этом может закончиться, - сказал он. - Все средства в полном объеме будут возвращены. С чем я хотел бы поздравить пенсионный фонд, членом которого я состою».



«Почему я член совета директоров, потому что я был частью процесса и являюсь частью процесса по реструктуризации, - продолжил Келимбетов. - Не так много людей в Казахстане, которые имеют опыт по реструктуризации. Поэтому правительство меня попросило. Средства будут возвращены в полном объеме. По крайней мере это позиция сегодняшняя правительства».



Напомним, в средине мая 2017 года, в СМИ появилась информация о том, что международный банк Азербайджана, в который топ-менеджеры ЕНПФ вложили более 70 млрд. тенге обратился в суд о признании его банкротом.