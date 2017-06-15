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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Судья Жанна Бердыгулова сама пустила в дом убийцу

Просмотров:640 Опубликовано: Сегодня, 11:21
Судья Жанна Бердыгулова сама пустила в дом убийцу
Жанна Бердыгулова / Фото с сайта kokshetau.asia
Убийство председателя коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Жанны Бердыгуловой носит бытовой характер, сообщает ИА "Интерфакс-Казахстан".

"Преступление совершено на бытовой почве", – сообщил источник информационному агентству.

По его данным, предполагаемый убийца был мебельщиком, которого судья нашла по объявлению.

"Подозреваемый работал мебельщиком, и женщина, собираясь уезжать в Алматы, нашла его по объявлению. В тот день он пришёл к ней в дом, между ними произошла ссора, и он её задушил", – сказал источник.

По данным издания, подозреваемого вычислили по номеру телефона в исходящих вызовах судьи до убийства.

В ДВД Акмолинской области корреспонденту Informburo.kz отказались сообщать мотив убийцы или подтвердить информацию, ссылаясь на тайну следствия.

13 июня в Кокшетау у себя дома была убита председатель коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Жанна Бердыгулова.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве – 33-летнего мужчину, который дал признательные показания. Ранее он был судим также за убийство.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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русалка (Посетители) Сегодня, 11:33
Прежде чем брать человека на работу, нужно ознакомится с его биографией, характеристикой, не стоит ли он на учете не опасен ли он для общества вообще итд..
Из-за этого пострадал невинный человек, т.к не знают кого нанимают, ведь они думают что наняли нормального адекватного мебельщика, а тут оказалось он ранее был судим за убийство!
 
 

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