Судья Жанна Бердыгулова сама пустила в дом убийцу

Убийство председателя коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Жанны Бердыгуловой носит бытовой характер, сообщает ИА "Интерфакс-Казахстан".



"Преступление совершено на бытовой почве", – сообщил источник информационному агентству.



По его данным, предполагаемый убийца был мебельщиком, которого судья нашла по объявлению.



"Подозреваемый работал мебельщиком, и женщина, собираясь уезжать в Алматы, нашла его по объявлению. В тот день он пришёл к ней в дом, между ними произошла ссора, и он её задушил", – сказал источник.



По данным издания, подозреваемого вычислили по номеру телефона в исходящих вызовах судьи до убийства.



В ДВД Акмолинской области корреспонденту Informburo.kz отказались сообщать мотив убийцы или подтвердить информацию, ссылаясь на тайну следствия.



13 июня в Кокшетау у себя дома была убита председатель коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Жанна Бердыгулова.



Полиция задержала подозреваемого в убийстве – 33-летнего мужчину, который дал признательные показания. Ранее он был судим также за убийство.