Казахстанцы не смогут вступить в брак в День столицы

С деликатной проблемой столкнулись почти 50 пар влюбленных в Актобе. Они не смогут зарегистрировать свой союз в красивую дату - 07.07.2017 из-за празднования Дня столицы, сообщает Today.kz cо ссылкой на "Актобе Таймс".
В ГУ "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Актобе" уточнили, что на 7 июля намечались 48 бракосочетаний. Но в связи с празднованием Дня Астаны в этом году выходными днями считаются 6, 7, 8 и 9 июля. В эти даты сотрудники при всем желании не могут зарегистрировать браки, так как система, в которую заносят информацию службы РАГС, не будет работать.
"Согласно статье 222 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", стандарта государственной услуги "Регистрация заключения брака (супружества)" и Трудовому кодексу, регистрация брака в органах РАГса в праздничные дни не осуществляется", - сообщила руководитель отдела Валентина Мамбетова. По согласованию с брачующимися даты регистраций перенесли на 5 июля и 10 июля.
Тем же, кому не терпится стать мужем и женой именно 7 июля, предложили обратиться к частным регистраторам.
"Я не верю в нумерологию, - сказала глава отдела РАГС Валентина Мамбетова. - Помню, 07.07.07 мы зарегистрировали 77 пар, но не прошло и полугода, как шесть из них подали на развод".
В результате 10 июля в Актобе запланировано зарегистрировать сразу 117 пар.
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