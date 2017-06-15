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Акции Qazkom продадут "Народному банку" за 1 тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:56
Акции Qazkom продадут "Народному банку" за 1 тенге
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Крупные акционеры Qazkom подписали договоры купли-продажи с "Народным банком". Закрытие сделки ожидается в течение 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Qazkom.

Как сообщается, согласно подписанным документам, акционер Кенес Ракишев и Самрук-Казына реализуют "Народному банку" принадлежащие им пакеты акций банка по цене 1 тенге за каждый пакет.

После закрытия сделки Народный банк станет основным акционером Казкоммерцбанка с долей 96,8 процента.

При этом, закрытие сделки зависит от выполнения ряда предварительных условий: Приобретение АО "Фонд проблемных кредитов" определенных активов и прав требований у АО "БТА Банк"; Погашение ссудной задолженности БТА банка перед "Казкоммерцбанком" в пределах 2,4 триллиона тенге; Приобретение Ракишевым пакетов акций "Казкоммерцбанка", принадлежащих Нуржану Субханбердину и АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания", с дальнейшей продажей этих пакетов Народному банку; Получение стандартных одобрений от регуляторных органов в Казахстане и иных применимых юрисдикциях.
Источник: Tengrinews.kz
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