Сенат предлагает расширить перечень "престижных" автономеров с 2018 года

Депутаты сената парламента Казахстана вернули в мажилис проект поправок по вопросам дорожного движения, предложив расширить перечень "престижных" госномеров со следующего года.



Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения" предусматривает внесение поправок в части увеличения ставки госпошлины за выдачу государственных регистрационных знаков с определенным сочетанием цифр или букв. Как пояснял депутат мажилиса Канат Мусин, для устранения условий, способствующих коррупции, расширяется перечень так называемых "престижных" номеров, за выдачу которых будет взиматься повышенная госпошлина.



В заключении комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранителым органам отмечается, что в ходе обсуждения в сенате возникла необходимость внести поправки в уже одобренный мажилисом законопроект. Сенаторы предлагают ввести в действие поправки об увеличении ставки госпошлины за выдачу государственных регистрационных знаков с определенным сочетанием цифр либо букв с 1 января 2018 года.



Как ранее сообщал депутат Мусин, законопроект также предлагает поправку, позволяющую пассажирам покинуть автомашину, не дожидаясь разрешения сотрудника полиции. Мусин отмечал, что теперь уже на уровне закона будут закреплены обязанности полицейского после остановки транспортного средства незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные используемых технических средств.



До сегодняшнего дня эти обязанности содержались только в приказе министра внутренних дел и не всегда выполнялись, заявлял мажилисмен. Законодательное урегулирование обязанностей сотрудников полиции в этом вопросе обеспечит их неукоснительное выполнение, заверил депутат.



Кроме того, законодательно закрепляется право водителя на фото- и видеосъемку действий полиции при остановке транспортного средства.