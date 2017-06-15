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Экономист Талеб о безналичном расчете: Не хочу, чтобы знали, что я ем багет

Просмотров:72 Опубликовано: Сегодня, 16:08
Экономист Талеб о безналичном расчете: Не хочу, чтобы знали, что я ем багет
Фото из открытых источников
Автор теории "Черный лебедь", профессор Нью-Йоркского университета Нассим Николас Талеб в ходе АЭФ-2017 прокомментировал постепенный переход мирового общества на безналичную систему, передает корреспондент Today.kz. Профессор назвал систему "очень хрупкой".

"Безналичное общество может функционировать, это получается во многом, будем надеяться на электронную валюту. Например, представим, что выключился Интернет, как вы будете проводить транзакции, операции? Вам нужен физический элемент чтобы был. Я был в 2003 году в Нью-Йорке, было полнейшее отключение (электроэнергии - Прим. автора). И Нью-Йорк не выдержал, я не мог вымыть руки, например, потому что эта система подачи воды приводилась в движение электричеством. Не могли ничего использовать. То есть это был полный хаос на протяжении 48 часов, 100 миллионов людей были без электричества", - сказал Нассим Николас Талеб.
Профессор также напомнил, что электронная транзакция подразумевает, что все проводимые операции человеком будут в открытом доступе.

"При безналичном обществе кто-то хочет контролировать мою жизнь и говорить, что я не могу, например, проводить операции физическим способом. И кто-то, например, может следить, отслеживать мои транзакции. Если я хочу делать вещи, которые невозможно отследить, может быть, я не хочу делиться такой информацией с кем-либо. А электронная транзакция – это достаточно публичная вещь, она сохраняется онлайн. И, возможно, кто-то может это видеть. Может, я ем какой-нибудь французский багет и я не хочу, чтобы кто-то об этом знал. Поэтому, если мы будем ограничивать транзакции в таком смысле, мы будем ограничивать свободу человека. Это не сработает", - отметил Нассим Николас Талеб.

Он напомнил о том, что такие системы могут быть подвержены риску взлома. Большие проекты, которые связаны с IT, являются одними из самых уязвимых.

"Все, что связано с электронной системой, подвержено риску катастрофы. Мы не знаем вероятность, поэтому сложно отследить системы, сети. Они тоже могут подвергнуться катастрофе, это очень уязвимые системы. Поэтому их можно взломать. Возможно, кто-то захочет причинить ущерб системе. Если у вас также есть система, которая централизует все транзакции, получается, кто-то может воспользоваться этот системой. Чем сильнее вы централизируете, тем больше вероятность, что система может рухнуть. И другая проблема, которую многие не понимают, - это еще и дорого стоит. Большие проекты во многом, особенно, где есть компонент IT, они очень уязвимы. Получается - выглядит дешево, но требует большего. Лучше иметь небольшие управляемые системы, которые будут хорошо работать одна с другой, чем работать с такой сложной системой. Поэтому централизация будет не настолько эффективна. Если вспомнить администрацию Обамы, у нас была проблема со здравоохранением в США, и централизовать здравоохранение, как он это сделал, это не то, как это надо было сделать. И правительство участвовало в этом. Он все интегрировал, и мы увидели, что произошло. И сейчас Трамп убрал эту систему", - подытожил профессор.
Источник: Today.kz
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