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В ДВД Акмолинской области прокомментировали видео с "толпами бомжей" в степи близ Астаны

Просмотров:277 Опубликовано: Сегодня, 16:57
В ДВД Акмолинской области прокомментировали видео с "толпами бомжей" в степи близ Астаны
фото очевидца
В ДВД Акмолинской области прокомментировали информацию о "толпах бездомных", которые якобы были замечены трассе близ Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz. В полиции заявили, что информация, представленная в распространяемой аудиозаписи - не соответствует действительности.

"По факту распространения видео и аудио-материалов посредством мессенджера WhatsApp, о вывозе лиц без определенного места жительства на территорию города Кокшетау и Акмолинской области Департаментом внутренних дел области проведена проверка. По результатам проверки установлено, что фактов ввоза лиц данной категории, на территорию акмолинского региона, не выявлено. В распространяемом видеоматериале представлены кадры, отснятые не на территории Акмолинской области", - отметили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

Видеозаписи, о которых идет речь, появились в Интернете накануне. Очевидцы утверждают, что толпы бомжей были сняты в степи, близ поселков Есиль Акмолинской области и Айдарлы - в Костанайской области.

Также на одном из видео запечатлено, как группа бомжей стоит на обочине дороги, а рядом им что-то указывают сотрудники полиции.

"Еду на Есиль и неподалеку от Айдарлы взлетел "кукурузник". Потом через километра 2-3 я увидел группы людей, человек 15. Они были как зомби, какие-то грязные, корявые, косые, непонятные. Затем еще и еще толпы таких людей. В общей сложности человек 40-45 шли по трассе - все зачуханные, грязные, с палочками самодельными", - сообщает в аудиозаписи мужской голос.

"Такая ситуация на астанинской трассе, бичи возвращаются домой. В Астану свой родной город! Кокшетау им не понравился!", - говорит другой автор видео.



В Казахстане распространяются сообщения что из Астаны вывозили бомжей в Кокшетау, а оттуда на самолете в степь. "Они шли по дороге как зомби, грязные, косые, кривые" - говорится в рассылке. Также в социальных сетях появилось видео, где в степи перед автобусом стоит группа бомжей и два полицейских. "Вот вроде то о чем говорилось вчера! Этих людей вывезли и оставили за пределами Астаны, может в Костанайской обл. Среди них я вижу даже инвалида с костылем, вот так они с людьми обращаются как с ненужным мусором!", - пишет возмущенный пользователь. В ДВД города Астана прокомментировали информацию о вывезенных из городов и брошенных в степи бомжах. "На самолете или на каком либо транспорте не вывозили бомжей. Их доставляли в центр адаптации, устанавливали и передавали родственникам. Если выявляли болезни например открытой формы туберкулеза, то на лечение направляли. У кого не было документов, то для установления личности в приемник распределитель", - прокомментировали в полиции Астаны. На просьбу прокомментировать видео ролик на котором засняты бомжи и полицейские на дороге в степи, пресс-служба ответила коротко: "Обратитесь в регионы, не можем комментировать по регионам", - сообщили в пресс-службе. ДВД Акмолинской области видео не прокомментировали, но пообещали предоставить информацию позже.

Публикация от Dorogi_kz Online (@dorogi_kz)


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 18:02
Вангую. Узень ждёт тоже самое dada
 
 

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