В ДВД Акмолинской области прокомментировали видео с "толпами бомжей" в степи близ Астаны

В ДВД Акмолинской области прокомментировали информацию о "толпах бездомных", которые якобы были замечены трассе близ Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz. В полиции заявили, что информация, представленная в распространяемой аудиозаписи - не соответствует действительности."По факту распространения видео и аудио-материалов посредством мессенджера WhatsApp, о вывозе лиц без определенного места жительства на территорию города Кокшетау и Акмолинской области Департаментом внутренних дел области проведена проверка. По результатам проверки установлено, что фактов ввоза лиц данной категории, на территорию акмолинского региона, не выявлено. В распространяемом видеоматериале представлены кадры, отснятые не на территории Акмолинской области", - отметили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.Видеозаписи, о которых идет речь, появились в Интернете накануне. Очевидцы утверждают, что толпы бомжей были сняты в степи, близ поселков Есиль Акмолинской области и Айдарлы - в Костанайской области.Также на одном из видео запечатлено, как группа бомжей стоит на обочине дороги, а рядом им что-то указывают сотрудники полиции."Еду на Есиль и неподалеку от Айдарлы взлетел "кукурузник". Потом через километра 2-3 я увидел группы людей, человек 15. Они были как зомби, какие-то грязные, корявые, косые, непонятные. Затем еще и еще толпы таких людей. В общей сложности человек 40-45 шли по трассе - все зачуханные, грязные, с палочками самодельными", - сообщает в аудиозаписи мужской голос."Такая ситуация на астанинской трассе, бичи возвращаются домой. В Астану свой родной город! Кокшетау им не понравился!", - говорит другой автор видео.