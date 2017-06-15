В ДВД Акмолинской области прокомментировали видео с "толпами бомжей" в степи близ Астаны

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В Казахстане распространяются сообщения что из Астаны вывозили бомжей в Кокшетау, а оттуда на самолете в степь. "Они шли по дороге как зомби, грязные, косые, кривые" - говорится в рассылке. Также в социальных сетях появилось видео, где в степи перед автобусом стоит группа бомжей и два полицейских. "Вот вроде то о чем говорилось вчера! Этих людей вывезли и оставили за пределами Астаны, может в Костанайской обл. Среди них я вижу даже инвалида с костылем, вот так они с людьми обращаются как с ненужным мусором!", - пишет возмущенный пользователь. В ДВД города Астана прокомментировали информацию о вывезенных из городов и брошенных в степи бомжах. "На самолете или на каком либо транспорте не вывозили бомжей. Их доставляли в центр адаптации, устанавливали и передавали родственникам. Если выявляли болезни например открытой формы туберкулеза, то на лечение направляли. У кого не было документов, то для установления личности в приемник распределитель", - прокомментировали в полиции Астаны. На просьбу прокомментировать видео ролик на котором засняты бомжи и полицейские на дороге в степи, пресс-служба ответила коротко: "Обратитесь в регионы, не можем комментировать по регионам", - сообщили в пресс-службе. ДВД Акмолинской области видео не прокомментировали, но пообещали предоставить информацию позже.
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Комментарии ( 1 )
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