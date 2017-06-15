Максат Усенов включен в "серый список" авиакомпании "Эйр Астана"

Авиакомпания "Эйр Астана" включила Максата Усенова в "серый список", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
"В Алматы прошло заседание комитета по безопасности полетов авиакомпании "Эйр Астана" под председательством президента национального авиаперевозчика Питера Фостера. На собрании обсуждался инцидент на борту, связанный с Максатом Усеновым, произошедший 4 июня 2017 года. Напомним, что в этот день Максат Усенов вылетел из Алматы в Бангкок в 00.46 минут рейсом KC 931. Во время полета Усенов нарушал правила поведения на борту: отказывался выполнять требования экипажа по безопасности полетов и своим поведением доставлял неудобства экипажу и пассажирам. По прилете в аэропорт Бангкока экипаж авиакомпании в соответствии с процедурами в отношении деструктивных пассажиров передал Максата Усенова в местный отдел полиции", - говорится в сообщении.
Согласно решению комитета, ввиду нарушения правил поведения, создания ситуации, угрожающей безопасности воздушного судна, экипажа и пассажиров, Максат Усенов включен в список контроля недисциплинированных пассажиров, который также называется "серым списком".
"Во время обратного рейса на регистрации ему было выдано предупреждение о включении в данный список и о том, что в случае повторного деструктивного поведения авиакомпания оставляет за собой право отказать ему в перевозке. В аэропорту вылета и на борту самолета сотрудники авиакомпании были проинструктированы о статусе пассажира и наблюдали за его поведением и выполнением инструкций экипажа", - отметили в "Эйр Астане".
По данным перевозчика, в список особого контроля или "серый список" вносятся пассажиры, чье поведение подпадает под второй уровень деструктивного поведения и выше согласно классификации Международной организации гражданской авиации ICAO (применение физической силы по отношению к сотрудникам авиакомпании или другим пассажирам, непристойное или грубое поведение по отношению к члену экипажа, устные угрозы о физической расправе или нанесении телесных повреждений). Это делается с целью пресечения повторных правонарушений. На сегодня в таком списке состоят 24 человека.
"В случае серьезной угрозы безопасности полета командир вправе производить незапланированную посадку в ближайшем аэропорту для снятия пассажира с рейса. Все расходы в связи с вынужденной посадкой оплачивает виновный пассажир, в противном случае авиакомпания может взыскать сумму ущерба в судебном порядке", - сообщили в авиакомпании.
Как отметили в "Эйр Астане", в 2016 году было зафиксировано 347 случаев, а с начала 2017 года по сегодняшний день - 154 случая деструктивного поведения пассажиров.
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