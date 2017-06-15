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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Виртуальная реальность может заменить наркоз

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Виртуальная реальность может заменить наркоз
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
Ученые из Великобритании испробовали новый метод избавления от боли во время медицинских процедур, сообщает L!FE со ссылкой на издание The Register.

В эксперименте приняли участие 79 пациентов, которым медики лечили зубы. Участники были разделены на три группы. Первой из них демонстрировали виды океана, второй - показывали городские пейзажи, а третья проходила все процедуры без использования VR-очков.

В результате оказалось, что пациенты, которые рассматривали прибрежный ландшафт, испытывали "значительно меньше боли", чем люди из двух других групп. Кроме того, у них осталось "гораздо меньше неприятных воспоминаний" о процедуре. Примечательно, что демонстрация городского пейзажа оказалась абсолютно неэффективной. Пациенты во второй группе испытывали примерно такие же по силе болевые ощущения, как и в третьей.

"Полученные результаты полностью соответствуют литературе, в которой указано, что даже косвенный контакт с природой может влиять на физическое и психическое благополучие" - пояснили специалисты. Предыдущие исследования уже доказали, что использование виртуальной реальности снижает зависимость пациентов от обезболивающих препаратов.

"Наши исследования подтверждают предыдущие положительные результаты экспериментов по отвлечению внимания для обезболивания. Таким образом, виртуальную реальность можно использовать в сочетании с традиционными лекарствами", - сказали специалисты.
Источник: Tengrinews.kz
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