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"Бесстрашного" волка сняли на видео в Атырауской области

Просмотров:454 Опубликовано: Сегодня, 08:19
"Бесстрашного" волка сняли на видео в Атырауской области
Фото с сайта atpress.kz
В Атырауской области сняли на видео "бесстрашного" волка, который средь бела дня кружил вокруг транспортной колонны, совершенно не боясь людей, сообщает ATPress.

Видео недавно появилось и разлетелось по соцсетям, набрав массу просмотров и предположений о причинах безбоязненного поведения степного гостя.



Как считает директор Атырауского представительства республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар" Александр Ивасенко, судя по внешнему виду, зверь просто не здоров. Как правило, волки ведут ночной, сумеречный образ жизни и избегают встреч с человеком. А тут нетипичное поведение хищника. Оно может говорить о возможном заболевании бешенством, признаками которого являются совершенное отсутствие боязни перед человеком, появление в населенных пунктах, в людных и оживленных местах, а также нападение на домашний скот и людей. Такого животного нужно опасаться, избегать с ним контакта, и, естественно, оно должно быть отстреляно и сожжено", - сказал он.

По его словам, в целом в регионе ведется кампания по регулированию численности хищников. Так, на 2017 год из областного бюджета выделено семь миллионов тенге, предназначенных для выплаты вознаграждений за добытых волков, волчат и шакалов, а также за организацию приема их шкур и утилизацию. Шкура одного волка стоит 25 тысяч тенге, волчонка и шакала - 13 тысяч. И из планируемых к сдаче 185 шкур на сегодня в областное общество охотников и рыболовов сдано 74.

"При этом нельзя не отметить тот факт, что волки и шакалы являются санитарами природной среды. Их чрезмерное уничтожение может повлечь за собой нарушение биогеоценоза, баланса кормовой цепи, что способно породить возникновение среди диких животных различных инфекционных заболеваний. Поэтому регулирование численности хищников должно вестись с научным подходом при наличии достоверных данных об их численности, полученных при проведении учетов диких животных в зимний период", - говорит специалист.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ars.eng (Посетители) Сегодня, 10:26
Продолжение по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=9PWSeV-EYfE

Грехи других судить вы так усердно рветесь, Начните со своих и до чужих не доберетесь...(У.Шекспир)
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 10:00
Он пришел мстить за того, которого давили джипом.
 
 

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