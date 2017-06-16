Дешевеющая нефть не оставляет тенге шансов

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 16 июня 2017 года составил 318,92 тенге. По сравнению с утренней сессией 15 июня (317,53/$1) нацвалюта подешевела на 1,39 тенге. Об этом сообщает корреспондентцентра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.



Отметим, что мировые цены на нефть продолжают снижаться и остаются на минимальных уровнях с мая, поскольку инвесторы отыгрывают данные о добыче и запасах «черного золота» в США. По состоянию на 11:00 аст стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 46,98 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась до 44,49 доллара за баррель.



По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 318,50 тенге за доллар США, максимальный — 319,40 тенге, курс закрытия — 319,40 тенге. Объем торгов по доллару составил 62 млн 50 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 160.

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В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 16 июня на 11:00 составляет 320,2 тенге, Алматы — 320,05 тенге.



Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.