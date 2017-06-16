Сейчас на сайте
2860
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 90 000 тенге
  • Сдам Гараж за 20 000 тенге
  • Продам Приозерный-1, дом за 18 500 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 7 000 тенге
  • Продам Помещение
  • Продам Приозерный, 3-комнатную квартиру за 23 000 000 тенге
 

 
Пятница, 16 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.65 KZT
  • €1 = 354.5 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сроки доставки посылок из Китая в Казахстан сократятся вдвое

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 12:17
Сроки доставки посылок из Китая в Казахстан сократятся вдвое
.
Сроки доставки посылок из Китая в Казахстан существенно сократятся. Договор об этом подписали представители «Казпочты» и China Post Group, в ходе визита делегации национального почтового оператора в Китай, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

«Ежегодный темп роста рынка электронной коммерции в мире составляет более 30%, и одним из основных драйверов роста выступают китайские интернет-площадки. Доля китайских посылок в общем объеме входящей почты в РК сегодня составляет более 60% и увеличивается из года в год. Если в 2014 году он достиг 2,5 млн штук, а в 2015 году вырос до 3.6 млн штук, то прошлом году этот показатель составил 4 млн штук. В 1 квартале 2017 года мы также наблюдали увеличение объемов почти в 2 раза по сравнению с 1 кв. прошлого 2016 года (1.6 против 0,8 млн штук)», — отметил глава «Казпочты» Сакен Сарсенов.

Он уточнил, что срок доставки посылок из КНР в Казахстан будет сокращен до 18 дней. «По срокам доставки мы также намерены развиваться и для дальнейшего повышения качества сервиса предложили китайской стороне сократить их вдвое, и приблизиться к сроку в 18 дней от момента приема в КНР до момента вручения в РК», — добавил он.

Также китайской стороне было предложено улучшить сервис трекинга и провести 100% ИТ-интеграцию между почтами двух стран, наладить обмен электронными данными EDI-событий с адресными данными отправителя и получателя.

Отметим также, что «Казпочта» совместно представителями CPEL (China Post Express Logistic) создала новый экспресс-продукт ЕПАКЕТ для небольших отправлений из Китая, который сможет конкурировать с такими гигантами как DHL, Fedex и прочими курьерскими компаниями. Это несомненно положительно отразится на доле экспресс- отправлений (EMS), которая в настоящее время не достигает и 1% от общего объема отправлений.

Помимо этого, глава «Казпочты» Сакен Сарсенов провел двусторонние встречи с руководителями группы компаний Alibaba, Jumore, а также с руководителем самой крупной логистической компании КНР в сфере логистики — SF Express.В рамках встреч были определены конкретные проекты для дальнейшего двустороннего сотрудничества.
Источник: КАПИТАЛ
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
RRR (Посетители) Сегодня, 14:24
Муж после развода, решив мстить до конца, перечислял алименты через Казпочту

Хочешь надолго и надёжно спрятать труп?
Отправь его "Казпочтой"!

Брифинг Казпочты:
- А как вы письма доставляете?
- Почтальон носит.
- Я имел в виду – из города в город?
- Почтальон носит.

На почте:
- Почему у вас письма так долго идут?
- Потому что идут, а не едут!

Казпочта настолько сурова, что провозит фарфор россыпью

и на последок - слоганы Казпочты
Казпочта: меняются только тарифы
Казпочта - и пусть весь мир подождет!
Ваше письмо помечено как спам и сожжено. С уважением, Казпочта.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика