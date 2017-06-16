Сроки доставки посылок из Китая в Казахстан сократятся вдвое

Сроки доставки посылок из Китая в Казахстан существенно сократятся. Договор об этом подписали представители «Казпочты» и China Post Group, в ходе визита делегации национального почтового оператора в Китай, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу организации.
«Ежегодный темп роста рынка электронной коммерции в мире составляет более 30%, и одним из основных драйверов роста выступают китайские интернет-площадки. Доля китайских посылок в общем объеме входящей почты в РК сегодня составляет более 60% и увеличивается из года в год. Если в 2014 году он достиг 2,5 млн штук, а в 2015 году вырос до 3.6 млн штук, то прошлом году этот показатель составил 4 млн штук. В 1 квартале 2017 года мы также наблюдали увеличение объемов почти в 2 раза по сравнению с 1 кв. прошлого 2016 года (1.6 против 0,8 млн штук)», — отметил глава «Казпочты» Сакен Сарсенов.
Он уточнил, что срок доставки посылок из КНР в Казахстан будет сокращен до 18 дней. «По срокам доставки мы также намерены развиваться и для дальнейшего повышения качества сервиса предложили китайской стороне сократить их вдвое, и приблизиться к сроку в 18 дней от момента приема в КНР до момента вручения в РК», — добавил он.
Также китайской стороне было предложено улучшить сервис трекинга и провести 100% ИТ-интеграцию между почтами двух стран, наладить обмен электронными данными EDI-событий с адресными данными отправителя и получателя.
Отметим также, что «Казпочта» совместно представителями CPEL (China Post Express Logistic) создала новый экспресс-продукт ЕПАКЕТ для небольших отправлений из Китая, который сможет конкурировать с такими гигантами как DHL, Fedex и прочими курьерскими компаниями. Это несомненно положительно отразится на доле экспресс- отправлений (EMS), которая в настоящее время не достигает и 1% от общего объема отправлений.
Помимо этого, глава «Казпочты» Сакен Сарсенов провел двусторонние встречи с руководителями группы компаний Alibaba, Jumore, а также с руководителем самой крупной логистической компании КНР в сфере логистики — SF Express.В рамках встреч были определены конкретные проекты для дальнейшего двустороннего сотрудничества.
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