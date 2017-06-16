Художник покончил с собой в прямом эфире близ Алматы

Казахстанец покончил с жизнью во время прямой трансляции в соцсети. Сообщение о смерти Бекжана Канкенова опубликовала в Facebook Алена Мирошниченко, с которой погибшего связывала дружба.
"Друзья, Беки нет больше. Повесился и все освещал в прямом эфире. Страничка его заблокирована", — написала Мирошниченко на личной странице.
"Это мой хороший фейсбучный друг, но мы дружили и вне Фейсбука. Он не раз писал такие посты: "Мне с сердцем плохо, я хочу умереть, как бы не умереть. Всякое такое писал, шутил… С утра написала его подружка. Недавно звонила, сказала, что до сих пор тело висит, до сих пор его не сняли, до сих пор ждут полицейских. Дом находится в селе Коянкус. Он хороший, светлый, спал с мягкими игрушками… Бекжан – художник", — рассказала подруга погибшего.
По словам Алены Мирошниченко, ее с Бекжаном Канкеновым связывала не только дружба в сети. Их объединяла компания друзей и в реальной жизни.
"Мы с ним познакомились в 2014 году в Фейсбуке. Общались, встречались в жизни – друзья в соцсети как-то решили познакомиться в реале. Познакомились, группа собралась. Встречались шашлычок поесть, пивка попить, на какой-нибудь концерт, в клуб… Его очень все любили. Он постоянно менял свои странички, потому что его блокировали", - А. Мирошниченко.
Что касается обстоятельств гибели, они девушке оказались неизвестными. Но Мирошниченко замечала за погибшим суицидальные мысли и ранее.
"Когда я с ним разговаривала, он говорил: я шучу, я буду жить вечно. Он хотел привлечь к себе внимание. То он с какой-то девушкой поругается: пишет пост – "передайте, что у меня остановилось сердце". А потом начинаешь ему писать, а он: “"Нет-нет, я жив-здоров, просто мне нужно, чтобы такая-то на меня внимание обратила". Внимания хотел. Трезвый он прямо супер. Но часто он был под воздействием алкогольных напитков", — поведала Мирошниченко.
На одной из страниц погибшего в FB опубликовано сообщение, датированное минувшей ночью: "Я вас всех люблю. Сегодня я еще буду бухать. Сделал петлю хочу повеситься" (орфография и пунктуация автора сохранены).
В УВД Илийского района информацию о суициде Бекжана Канкенова, проживающего в селе Коянкус, подтвердили. Тело повешенного обнаружили в 7:29.
"Люди, кончающие жизнь демонстративно — психически неустойчивые, они, как правило, не планируют реально завершить жизнь, а только пощекотать нервы себе и другим. Для "демонстрантов" часто смерть случайная, что-то они не рассчитали", — прокомментировала известный российский психотерапевт Галина Макарова.
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