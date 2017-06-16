Было бы идеально, если бы ребенок сам выбирал религию - Ермекбаев

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев выразил свое мнение о вовлечении несовершеннолетних детей в религию, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Было бы идеально, чтобы продекларировали то, что государство не вмешивается в процесс воспитания детей. И это действительно так. Но было бы идеально, если бы ребенок принимал сознательное решение по отношению к религии по достижении определенного возраста", - сказал Нурлан Ермекбаев в ходе отчетной встречи с населением.



При этом он отметил, что на сегодняшний день государством предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетних детей в религиозную деятельность без согласия родителей или лиц, их заменяющих, однако эта норма в скором времени может быть ужесточена.



"На сегодня требуется согласие одного из родителей. Сейчас поступают обращения и просьбы, чтобы эту норму усилить, чтобы в таких случаях требовалось согласие обоих родителей. Бывает, что родители расходятся во мнениях или они разведены, а ребенка вовлекают в работу какой-либо религиозной организации. Был случай, когда ребенок попал в аварию, ей требовалось переливание крови, и мать ребенка была категорически против этого. В таких ситуациях, конечно, некогда долго думать, нужно принимать меры для спасения жизни. Поэтому есть предложение, чтобы усилить эту норму", - рассказал министр.



Позже Нурлан Ермекбаев прокомментировал свои слова о выборе несовершеннолетними религии, отметив, что он просто выразил свое мнение, и государство не собирается вмешиваться в этот процесс.



"Если ребенку с малых лет прививают интересы к определенной религии, неважно какой, то государство не может этому никак воспрепятствовать и оно не ставит такой цели. Это нормальный процесс воспитания детей, он неразрывно связан с традициями и религией. Поэтому я сказал, что в идеале, конечно, хорошо было бы, чтобы ребенок, когда он достигает определенного возраста, у него появляются определенные знания, мировозрение, и чтобы он тогда сам определил, хочет ли он быть религиозным и какая религия его интересует", - пояснил министр.