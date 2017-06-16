Мужчина покусал полицейского в Павлодарской области

Житель Павлодарской области покусал сотрудника правоохранительных органов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Иртышского районного суда.



"Согласно материалам уголовного дела подсудимый в состоянии алкогольного опьянения из неприязненных отношений к сотруднику ОВД Иртышского района совершил ложный вызов в дежурную часть, представившись другим лицом. По приезде сотрудников ОВД мужчина накинулся на инспектора, в ходе борьбы несколько раз укусил его за спину, после чего скрылся с места совершения преступления", - сообщили в суде.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему причинен легкий вред здоровью.



"Действия Р. квалифицированы по части первой статьи 380 УК РК - "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей". В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся. С учетом признания вины, раскаяния, мнения потерпевшего не лишать свободы, наличия трех малолетних детей, а также учитывая, что совершенное преступление относится к небольшой тяжести, приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с установлением пробационного контроля на тот же срок. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе Иртышского районного суда.