Максата Усенова арестовали на 10 суток

В специализированном межрайонном административном суде Алматы рассмотрели дело Максата Усенова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Скандально известный "Мистер Х6" появился возле здания суда после 16.00 в сопровождении полицейского и человека в гражданском.Усенов был в темных очках, которые снял в зале суда.Гособвинение попросило суд привлечь Усенова к ответственности по части 2 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".В ходе допроса на суде Максат Усенов объяснил свое поведение. На вопрос, употреблял ли он спиртное, Усенов ответил утвердительно."На борту мне налили стакан виски. В "дьюти фри" купил бутылку виски. Но я его не распивал. Пошел курить, потому что стало плохо. Одну сигарету выкурил", - сказал Максат Усенов, отвечая на вопрос судьи."С моей стороны не было нецензурной брани. Ни в адрес бортпроводницы, ни в адрес Коктышева. Я поднял свой тон, когда без моего ведома стюардесса залезла в мою сумку. Это было неправильно, там были мои личные деньги. И я поднял свой тон, но что-то грубое я ей не говорил. Могу сказать то, что я раскаиваюсь", - сказал Усенов в суде, добавив, что просит назначить ему девять суток ареста.Отметим, что в ходе судебного допроса стало известно, что Максат Усенов трудится юристом в строительной компании.Решением суда Максат Усенов получил десять суток административного ареста."В ходе судебного заседания, инкриминируемое деяние Усенову доказано, имеет место. (...) Суд постановил: признать Максата Усенова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 434, части 1 КоАП РК и назначить по данной статье административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток. Административный арест исчислять с 16 июня 17 часов", - вынес решение судья СМАС Гылым Кельдыбаев.