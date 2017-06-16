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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Максата Усенова арестовали на 10 суток

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Максата Усенова арестовали на 10 суток
фото Tengrinews.kz
В специализированном межрайонном административном суде Алматы рассмотрели дело Максата Усенова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Скандально известный "Мистер Х6" появился возле здания суда после 16.00 в сопровождении полицейского и человека в гражданском.



Усенов был в темных очках, которые снял в зале суда.

Гособвинение попросило суд привлечь Усенова к ответственности по части 2 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

В ходе допроса на суде Максат Усенов объяснил свое поведение. На вопрос, употреблял ли он спиртное, Усенов ответил утвердительно.

"На борту мне налили стакан виски. В "дьюти фри" купил бутылку виски. Но я его не распивал. Пошел курить, потому что стало плохо. Одну сигарету выкурил", - сказал Максат Усенов, отвечая на вопрос судьи.

Максата Усенова арестовали на 10 суток


"С моей стороны не было нецензурной брани. Ни в адрес бортпроводницы, ни в адрес Коктышева. Я поднял свой тон, когда без моего ведома стюардесса залезла в мою сумку. Это было неправильно, там были мои личные деньги. И я поднял свой тон, но что-то грубое я ей не говорил. Могу сказать то, что я раскаиваюсь", - сказал Усенов в суде, добавив, что просит назначить ему девять суток ареста.

Отметим, что в ходе судебного допроса стало известно, что Максат Усенов трудится юристом в строительной компании.

Решением суда Максат Усенов получил десять суток административного ареста.

"В ходе судебного заседания, инкриминируемое деяние Усенову доказано, имеет место. (...) Суд постановил: признать Максата Усенова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 434, части 1 КоАП РК и назначить по данной статье административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток. Административный арест исчислять с 16 июня 17 часов", - вынес решение судья СМАС Гылым Кельдыбаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 17:21
Пошел курить, потому что стало плохо. lol

По страшному он стебаеться над судом!!Ему ваши 10 суток что мёртвому припарка!Судя по тому на чём его увозят!Сидеть он будет лучше чем живёт большинство Казахстанцев!
 
 

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