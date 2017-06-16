Ношение религиозной одежды, "препятствующей распознаванию лица", хотят запретить в Казахстане

Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана разрабатывает законопроект, предусматривающий запрет ношения в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, передает корреспондент Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу ведомства.
Основу пакета изменений в законодательство составляет "Концепция государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы", предлагающая новый формат государственно-конфессиональных отношений. Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений" находится на стадии разработки.
"Проект предлагает нормы, которые позволят регулировать получение духовного (религиозного) образования за рубежом; запретить законом ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах; обеспечить финансовую прозрачность религиозных объединений; защитить права атеистов; регулировать участие госслужащих в религиозной деятельности; усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность", - сообщает пресс-служба Министерства по делам религий и гражданского общества.
Кроме этого, в законопроекте конкретизируется определение ряда понятий, таких как "богослужения", "религиозная литература", "религиозный радикализм", "деструктивное религиозное течение" и других.
"В этой работе основная цель - безопасное будущее страны. Для нас важно, чтобы люди понимали опасную сущность радикальных религиозных течений и могли находить различия между ними и традиционными религиозными основами", - отметил глава ведомства Нурлан Ермекбаев.
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