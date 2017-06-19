Очень опасные разговоры - Келимбетов об инвестировании активов ЕНПФ частниками

Член совета директоров Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) Кайрат Келимбетов не считает уровень финансовой грамотности казахстанцев достаточным для инвестирования своих пенсионных активов. Об этом он заявил в интервью главе попечительского совета ОФ "Финансовая свобода" Ботагоз Жумановой, передает корреспондент Tengrinews.kz. Беседа с участием Кайрата Келимбетова, Ботагоз Жумановой и Досыма Сатпаева опубликована на Youtube.По словам Келимбетова, сейчас происходит давление, "троллинг" официальных структур, с попыткой внушить мысль о том, чтобы граждане могли сами инвестировать свои средства."Я не считаю, что мы готовы это делать. Что уровень финансовой грамотности нам сегодня позволяет разбираться куда надо инвестировать: в американские ценные бумаги или ГЦБ Великобритании. Это ответственность профессиональных команд", - заявил Келимбетов.Он отметил, что даже при инвестировании частниками, вкладчики все равно столкнутся с проблемой высокой инфляции и с проблемой неразвитости фондового рынка в Казахстане."Почему это опасное предложение. Оно опасное и далеко не безвредное. Основная проблема сегодня вложения пенсионных активов: высокая инфляция, и она никуда не делась, поэтому и перешли к инфляционному таргетированию. 7-8 процентов высокая инфляция для любого общества. Любой пенсионный фонд должен бить выше инфляции. А вы посмотрите какая должна быть доходность, сколько должна быть ставка по кредитам, чтобы бизнес существовал такой, что есть доходность выше инфляции. Второе - неразвитый фондовый рынок. А куда он будет вкладывать? В те же государственные ценные бумаги. Если это будет вложение за рубежом, то это должна делать централизованная структура", - объяснил Кайрат Келимбетов.Он также отметил, что в 2013 году Всемирный банк предлагал инвестировать все 100 процентов активов ЕНПФ за рубежом, чтобы средства были размещены в долларах."Тоже опасная рекомендация. А где длинные деньги? А как мы будем финансировать инфраструктуру, финансировать дефицит бюджета, инвестировать в корпоративные облигации "Самрук-Казына", как фондовый рынок будет развиваться? Вы как вкладчик выезжаете на дорогу и говорите: А вот эту проблему как буду решать? Это единая финансовая система", - сказал он.Также Келимбетов еще раз пояснил, в чем конкретно заключается роль ЕНПФ."АО "ЕНПФ" отвечает за очень важную работу, это очень важный госорган, который по всем регионам, областям, районам собирает деньги и доставляет информацию каждому гражданину Казахстана сколько у него на счету, сколько он заработал, в каком состоянии его пенсионный счет. Это фронт-офис. Вопрос: "главный ли я в ЕНПФ?" он немного некорректно поставлен. Есть система управления. Управляет пенсионными активам Нацбанк. Я рядовой член совета и вот это ожидание что я начну там всем командовать оно немного, я считаю, чрезмерное. Другое дело, что у меня есть своя точка зрения. Я постараюсь довести ее до руководства правительства, Нацбанка", - сказал он."Я персона узнаваемая после двух девальваций - последствия участия в них. Сразу возник вопрос - ну вы же вернете наши деньги. Я в этом вовлечен. Я за это очень сильно переживаю. Я этим занимаюсь. Там и мои там вклады. Я понимаю все последствия негативного развития событий. Но его нет. Есть позитивное развитие событий", - добавил Келимбетов.Также он отметил, что при переходе к ЕНПФ в разы уменьшилось комиссионное вознаграждение. "ЕНПФ в основном предназначен чтобы стать хорошей IT-платформой, доставлять населению свежую информацию и получать обратную связь", - резюмировал Келимбетов.