Гвардейский патруль нашел кошелек с валютой на миллионы тенге в Астане

АСТАНА, 19 июн – Sputnik. В Астане наградили двух служащий Национальной гвардии, нашедших крупную сумму денег и вернувших их владельцу, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Казахстана.
Сообщается, что в минувший четверг, 15 июня, около 22.30 часов войсковой наряд воинской части 5573 в составе рядовых Ролана Тышканбая и Асылжана Айтбая при обходе участка по улице Кабанбай батыра на тротуаре обнаружили портмоне. При осмотре содержимого портмоне в нем оказались купюры евро в эквиваленте около 5 миллионов тенге.
Гвардейцы немедленно доложили о найденном дежурному войскового наряда лейтенанту Нурсултану Амирову и сотрудникам полиции, которые разыскали владельца. Им оказался гражданин Хамит Хайруллин, директор ИП "Снежный барс", который поблагодарил солдат за честность.
Приказом командира бригады полковника Сакентая Шекарбекова рядовые Ролан Тышканбай и Асылжан Айтбай награждены нагрудными знаками "За охрану общественного порядка". Командиры роты и взвода тоже были поощрены часами с символикой Национальной гвардии за тщательную работу в воспитании личного состава.
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