Компенсация Казахстану за пожар от падения части ракеты не предусмотрена - министр

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подтвердил, что Россия не будет выплачивать компенсацию Казахстану за пожар от падения части ракеты в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Фрагмент первой ступени ракеты-носителя упал на территории, отведенной для района падения. Все работы, связанные с тушением пожара, проделаны. Вы не обратили внимания, что это бывает периодично в два-три года один раз. Тем более, это было в полупустынной зоне, сухостой, жара стоит на улице. Все работы, связанные с ликвидационными мероприятиями, относятся к расходам российской стороны. Они полностью все это перекрывают. Это все предусмотрено полностью во всех расходах, связанных с арендой", - сообщил министр.
По словам Атамкулова, Казахстан не требует компенсации за пожар - все учтено и оплачивается в общей сумме аренды.
"Там трава просто сгорела", - отметил министр.
Бейбут Атамкулов не сообщил, какой будет компенсация семьям погибшего и пострадавшего в ЧП граждан Казахстана, уточнив, что все выплаты будет проводить российская сторона.
"Сумма (помощи от "Роскосмоса"- прим.автора) рассматривается, я не могу сказать, это же бюджет Российской Федерации. Полностью помощь возмещается за счет российской стороны, потому что он является работником российского предприятия, получает там зарплату, страховку и так далее", - добавил министр.
Напомним, 14 июня при тушении степного пожара в районе падения боковых блоков РН "Союз 2-1а" пострадали два сотрудника базы № 1 Центра эксплуатации районов падения АО "ВПК "НПО машиностроения". Это произошло на расстоянии около 50 километров западнее Жезказгана.
И пострадавший, и погибший - граждане Республики Казахстан, сотрудники АО "ВПК "НПО машиностроения" с 1999 года. Выживший в ЧП в настоящее время находится в больнице Жезказгана, где ему оказывается медицинская помощь.
Расследованием гибели будет заниматься Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана совместно с российской стороной.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.