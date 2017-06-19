Компенсация Казахстану за пожар от падения части ракеты не предусмотрена - министр

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подтвердил, что Россия не будет выплачивать компенсацию Казахстану за пожар от падения части ракеты в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Фрагмент первой ступени ракеты-носителя упал на территории, отведенной для района падения. Все работы, связанные с тушением пожара, проделаны. Вы не обратили внимания, что это бывает периодично в два-три года один раз. Тем более, это было в полупустынной зоне, сухостой, жара стоит на улице. Все работы, связанные с ликвидационными мероприятиями, относятся к расходам российской стороны. Они полностью все это перекрывают. Это все предусмотрено полностью во всех расходах, связанных с арендой", - сообщил министр.



По словам Атамкулова, Казахстан не требует компенсации за пожар - все учтено и оплачивается в общей сумме аренды.



"Там трава просто сгорела", - отметил министр.



Бейбут Атамкулов не сообщил, какой будет компенсация семьям погибшего и пострадавшего в ЧП граждан Казахстана, уточнив, что все выплаты будет проводить российская сторона.



"Сумма (помощи от "Роскосмоса"- прим.автора) рассматривается, я не могу сказать, это же бюджет Российской Федерации. Полностью помощь возмещается за счет российской стороны, потому что он является работником российского предприятия, получает там зарплату, страховку и так далее", - добавил министр.



Напомним, 14 июня при тушении степного пожара в районе падения боковых блоков РН "Союз 2-1а" пострадали два сотрудника базы № 1 Центра эксплуатации районов падения АО "ВПК "НПО машиностроения". Это произошло на расстоянии около 50 километров западнее Жезказгана.



И пострадавший, и погибший - граждане Республики Казахстан, сотрудники АО "ВПК "НПО машиностроения" с 1999 года. Выживший в ЧП в настоящее время находится в больнице Жезказгана, где ему оказывается медицинская помощь.



Расследованием гибели будет заниматься Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана совместно с российской стороной.