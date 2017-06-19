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О существовании инопланетной цивилизации в Млечном Пути выяснили ученые

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:02
О существовании инопланетной цивилизации в Млечном Пути выяснили ученые
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Американские ученые Луис Анкордоки, Сусанна Вебер, Хорхе Сориано выяснили, что в Млечном Пути существует инопланетная цивилизация, которая способна выйти на контакт с землянами, передает Lenta.ru.

Специалисты модифицировали уравнение Дрейка, которое представляет собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой — число внеземных цивилизаций.

Специалисты показали, что в галактических масштабах, то есть в пределах десяти килопарсек от Солнца, что сравнимо с радиусом диска Млечного Пути, находится как минимум одна инопланетная цивилизация, в распоряжении которой имеются доступные для коммуникации с Землей средства. В подходе ученых количество планет с цивилизациями, способными на контакт, оказывается связанным с темпами рождения небесных тел, располагающихся в пределах зоны обитаемости вокруг материнской звезды. Существованию жизни, в свою очередь, могут угрожать мощные гамма-всплески.

Специалисты полагают, что готовящиеся к запуску космические обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и JWST (James Webbb Space Telescope) позволят проверить выводы работы.
Источник: Tengrinews.kz
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