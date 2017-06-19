Цены на еду на территории выставки прокомментировали в АО НК "Астана ЭКСПО-2017"

В АО НК "Астана ЭКСПО-2017" прокомментировали информацию о высоких ценах на еду на территории выставки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы максимально пытались создать многообразие и большое количество объектов общественного питания. Это 25 стационарных объекта и 33 точки в киосках.(...) Мы стремились удовлетворить всевозможные слои населения. Если привести в пример киоски общественного питания, которые по своей логике должны быть недорогими, то средний чек обеда там составляет порядка 1400 тенге, что соответствует среднегородским ценам в ТРЦ", - сказал на брифинге директор Департамента коммерциализации АО НК "Астана ЭКСПО-2017" Даулет Еркембаев.
Он прокомментировал информацию о высоких ценах в меню одного из ресторанов на территории EXPO.
"Если взять за пример тот факт, который в интернете активно обсуждался, это был ресторан национальной кухни "Тайказан". Этот ресторан высокой казахской кухни. Действительно, этот ресторан он выше среднего уровня по своей подаче, по качеству блюд", - признал Даулет Еркембаев.
"Если говорить о национальной кухне, у нас они присутствуют и на фудкорт-зоне. Там можно отведать национальную кухню за несколько тысяч тенге. Также в киосках нашей национальной кухни, там бешбармак можно взять за 1200 тенге за порцию", - заверил он.
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