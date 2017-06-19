Стали известны соперники казахстанских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, передает Vesti.kz.



В Лиге чемпионов футболисты "Астаны" стартуют со второго раунда квалификации, соперником в которой будет юрмальский "Спартак" из Латвии.



Первый матч "Астана" проведет 11 или 12 июля дома, а через неделю состоится ответная игра.



Для "Астаны" это будет третье подряд участие в Лиге чемпионов. Наилучшего результата казахстанский клуб добился в сезоне 2015/16, когда прошел в групповой этап. В прошлом году команда дошла до третьего раунда, но по сумме двух встреч уступила шотландскому "Селтику" и в итоге затем квалифицировалась в группу Лиги Европы.



Стоит отметить, что "Астана" является единственным казахстанским клубом, который играл в групповой стадии Лиги чемпионов. Столичная команда добилась этого результата в дебютном участии в турнире.



В Лиге Европы Казахстан представят три клуба - "Кайрат", "Иртыш" и "Ордабасы". Они начнут свой путь с первого раунда.



Соперником "Кайрата" станет литовский "Атлантас", "Ордабасы" встретится с боснийским клубом "Широки Бриег", а "Иртыш" встретится с болгарской командой "Дунав".



Первые матчи "Кайрат", "Иртыш" и "Ордабасы" проведут 29 июня дома, а ответные встречи состоятся 6 июля.