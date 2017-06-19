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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В ЭКСПО прокомментировали скандальную статью о "захолустной" Астане

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 18:15
В ЭКСПО прокомментировали скандальную статью о "захолустной" Астане
Нур Алем. Фото sputniknews.kz
Директор департамента по связям с общественностью «НК Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов прокомментировал ситуацию с американским журналистом Джеймсом Палмером, автором статьи о "захолустной" Астане, передает BNews.kz.

Палмер якобы побывал на ЭКСПО и написал репортаж в одном из известных журналов The Foreign Policy, в котором назвал Астану «захолустной столицей», а саму выставку скучной и пустующей.

Директор департамента по связям и общественностью заявил, что данный журналист не аккредитован на выставку. Более того, он даже не пересекал границу Республики Казахстан.

«Как нам удалось выяснить, во-первых, такой журналист действительно есть - это британец, который пишет одновременно в несколько изданий в основном от Центральной Азии и Китая.

Второе, на выставке такого журналиста зарегистрировано не было, и третье, человек с таким именем границу Казахстана не пересекал», - заявил Куянов.

Директор по связям предположил, что данный журналист пользовался чужими впечатлениями и материалами либо его именем подписался кто-то другой.

«Ситуация достаточно странная, потому что журнал The Foreign Policy всем известен, вряд ли он будет печать какие-то материалы под псевдонимом, что вредит имиджу крупным изданиям», - дополнил он.

К тому же, Куянов опроверг факты, которые предоставил журналист в своем репортаже, назвав их передернутыми и преувеличенными.

«Начиная от стоимости строительства, он называет цифру в 5 млрд долларов. Еще раз хочу повторить, что настоящая цифра - 1,3 млрд долларов, вместе со строительством комплекса», - резюмировал Куянов.

Стоит отметить, что с момента открытия выставки все в СМИ вышло 2 997 материалов, в том числе в иностранных СМИ – 718. Церемонию открытия на официальном канале YouTube смотрели 181 тыс 802 человека.

Запись церемонии открытия скачали 385 СМИ, включая казахстанские и зарубежные.

Прямая трансляция велась в Великобритании, Германии, Китаи, Польше, Чехии, Австрии, Украине, Испании, Беларуси, России.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:23
Ну а что же вы хотели от наших заклятых забугорских друзей? У них солнце встаёт в светлом граде на холме - в Вашингтонске crazy
 
 

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