В ЭКСПО прокомментировали скандальную статью о "захолустной" Астане

Директор департамента по связям с общественностью «НК Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов прокомментировал ситуацию с американским журналистом Джеймсом Палмером, автором статьи о "захолустной" Астане, передает BNews.kz.



Палмер якобы побывал на ЭКСПО и написал репортаж в одном из известных журналов The Foreign Policy, в котором назвал Астану «захолустной столицей», а саму выставку скучной и пустующей.



Директор департамента по связям и общественностью заявил, что данный журналист не аккредитован на выставку. Более того, он даже не пересекал границу Республики Казахстан.



«Как нам удалось выяснить, во-первых, такой журналист действительно есть - это британец, который пишет одновременно в несколько изданий в основном от Центральной Азии и Китая.



Второе, на выставке такого журналиста зарегистрировано не было, и третье, человек с таким именем границу Казахстана не пересекал», - заявил Куянов.



Директор по связям предположил, что данный журналист пользовался чужими впечатлениями и материалами либо его именем подписался кто-то другой.



«Ситуация достаточно странная, потому что журнал The Foreign Policy всем известен, вряд ли он будет печать какие-то материалы под псевдонимом, что вредит имиджу крупным изданиям», - дополнил он.



К тому же, Куянов опроверг факты, которые предоставил журналист в своем репортаже, назвав их передернутыми и преувеличенными.



«Начиная от стоимости строительства, он называет цифру в 5 млрд долларов. Еще раз хочу повторить, что настоящая цифра - 1,3 млрд долларов, вместе со строительством комплекса», - резюмировал Куянов.



Стоит отметить, что с момента открытия выставки все в СМИ вышло 2 997 материалов, в том числе в иностранных СМИ – 718. Церемонию открытия на официальном канале YouTube смотрели 181 тыс 802 человека.



Запись церемонии открытия скачали 385 СМИ, включая казахстанские и зарубежные.



Прямая трансляция велась в Великобритании, Германии, Китаи, Польше, Чехии, Австрии, Украине, Испании, Беларуси, России.