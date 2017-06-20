Алматинец получил 116 кредитов за шесть лет

Алматинец Руслан Д. всего за шесть лет сумел получить 116 кредитов. Общая сумма долга на сегодня составляет более 11 миллионов тенге, передает NUR.KZ.



Большая часть кредитов уже закрыта – сейчас Руслан выплачивает долг только по восьми из них. Суммы, говорит молодой человек, за это время были взяты разные – от 20 тысяч до девяти миллионов 400 тысяч тенге. Самый долгосрочный из них взят на 10 лет под залог недвижимости.



По словам молодого человека, на сегодняшний день совокупная сумма выплат составляет около полумиллиона тенге. При этом официально указанная заработная плата Руслана составляет 250-300 тысяч. Впрочем, парень уверяет, что оплачивать кредиты возможность имеет – на сегодня, по его словам, у него практически нет просрочек.



Цели, на которые Руслан брал кредиты, он озвучивает лаконично – мол, люблю погулять и попутешествовать. Не все кредиты молодому человеку одобряли – бывали и отказы. Тогда парень просто шел в другой банк или МКО и брал деньги там.



Он признается, что иногда это был просто интерес – насколько легко получить кредит. Ведь сам парень тоже, по его словам, является сотрудником одного из банков. Правда, служебным положением, уверяет, никогда не пользовался. Более того, сам отказывал в выплате кредита по сомнительным заявкам. Парень уверен - раздавать кредиты бесконтрольно нельзя, ведь это может привести к плачевным последствиям.



«На сегодняшний день моя долговая нагрузка составляет 300-400 процентов. Мне не должны были выдавать кредиты, если есть долги. Более того, недавно я какое-то время был безработным и за это время смог взять еще три кредита», - рассказывает молодой человек.



Руслан ссылается на постановление Нацбанка РК от 2014 года, в котором говорится, что ежемесячный платеж по кредиту не может превышать 50% от заработной платы должника. Он также уверяет, что его количество кредитов – это рекорд, едва ли найдется человек в стране, кто может конкурировать с парнем по этому показателю.



"Для кого-то и двести тысяч - это большая сумма. Люди берут кредиты, потом не могут их выплачивать, нарастают долги, они просят реструктуризацию, но им отказывают. Им тогда не остается ничего, кроме как идти на крайние меры.



Нельзя выдавать кредиты так бесконтрольно, сейчас у нас надувается финансовый пузырь, который рано или поздно лопнет. Но это можно предотвратить, если будет жесткий контроль. Нацбанк должен обратить на это внимание», - считает Руслан.