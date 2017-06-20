В Казахстане стартовало ЕНТ в новом формате

ЕНТ пройдет в Казахстане с 20 июня по 1 июля. В этом году впервые главный срез знаний школьников состоится в новом формате, сообщает Zakon.kz



По данным Национального центра тестирования, для участия в ЕНТ в этом году со стороны выпускников школ подано 92 827 заявлений, что составляет 71% от общего количества выпускников организаций среднего образования (131 377), в том числе на каз. языке – 69 209, на рус. языке - 23 618. В 165 пунктах проведения ЕНТ будут задействованы 1431 аудитория. Данные аудитории обеспечены глушителями, металлоискателями, видеокамерами для наблюдения и записи процесса ЕНТ, а также для онлайн трансляции с выходом в интернет.



Для удобства родителей 108 пунктов проведения ЕНТ обеспечены мониторами для наблюдения за экзаменом.



Во всех пунктах будут присутствовать представители медицинской службы и правоохранительных органов. Также пункты снабжены буфетами (киосками) для реализации прохладительных напитков.



В целях объективного проведения и контроля над соблюдением Правил проведения ЕНТ, в пункты проведения направляются представители МОН РК. В качестве представителей привлекается профессорско-преподавательский состав вузов (75%) и колледжей (25%).



Для решения организационных вопросов на местах создаются государственные комиссии, в их числе -руководители вузов и отделов образования, представители акиматов, правоохранительных органов, общественных организаций, СМИ.



Напомним, что с этого года выпускники сдают:

- экзамены в школах (для получения аттестата о среднем образовании и получения “Алтын белгі”);

- ЕНТ, который будет выполнять функции экзамена для поступления в ВУЗы и системы распределения государственных грантов.



Данное изменение, по информации министерства, было вызвано тем, что учащиеся, учителя, родители воспринимали ЕНТ только как вступительный экзамен в ВУЗ. Также на изменения повлияла невозможность адекватно оценить знания выпускников, так как по мнению многих родителей и учителей ЕНТ тренирует память, но никак не качество знаний учеников. Количество участников никогда не было стопроцентным. Ежегодно доля не участвующих в ЕНТ достигает почти 30 процентов. Это означает, что по итогам ЕНТ нельзя делать выводы о качестве среднего образования в Казахстане.



Новый формат ЕНТ состоит из 2 блоков, включающий в себя 3 обязательных предмета по 20 заданий:

- математическая грамотность;

- грамотность чтения (проверка умения обобщать, сопоставлять, сравнивать и т. д.);

- история Казахстана

- и двух профильных предметов по 30 заданий (математика + физика, математика + география, история + география, биология + химия, биология + география, иностранный язык + история, язык обучения и литература (каз.или рус.язык) + история, география + иностранный язык, химия+физика, история + Человек. Общество. Право, творческий экзамен).



Задание по грамотности - это чтение, направленное на проверку следующих умений: умений обобщать, сопоставлять, сравнивать и т.д. Задания на проверку грамотности чтения вводятся на ЕНТ, т.к. во время обучения в вузе абитуриенту необходимо работать с различными источниками, анализировать эти источники, сопоставлять информацию из этих источников и делать выводы. Эти навыки выпускнику пригодятся в последующем обучении в вузе.



Профильные предметы состоят из 20 вопросов с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных и 10 заданий с выбором нескольких правильных ответов из множества предложенных. Несколько вариантов ответов в тестировании профильных предметов дают проверить насколько хорошо абитуриенты знают конкретную тему. Также тестирование с несколькими вариантами ответов препятствует “заучиванию” и угадыванию ответов.



Итого 120 вопросов. Время проведения тестирования составит 3 часа 30 минут. Проходной балл в 50 остается без изменений. Максимальное количество баллов составит 140 (за счет нескольких правильных ответов в заданиях по профильным предметам).



Обладатели “Алтын белгі”, победители и призеры республиканских, международных олимпиад по общеобразовательным предметам и научных проектов сдают ЕНТ на общих основаниях, при этом если их их результаты будут равными с теми, кто не обладает вышеперечисленными наградами, будут иметь приоритет в получении грантов. Победителям и призерам 5 международных олимпиад по общеобразовательным предметам будут выделены специальные гранты.