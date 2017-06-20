Наименее обеспеченные семьи в РК стали питаться скуднее – исследование

Затраты казахстанских семей на продукты питания растут. По итогам первого квартала 2017 года доля затрат на покупку еды в общих потребительских расходах домохозяйств составила 45,9 процента против 44,4 процента в январе-марте прошлого года, передает Today.kz со ссылкой на аналитическую службу Ranking.kz.



Это самый высокий уровень за первый квартал года в течение последних пяти лет.



С 2012 по 2014 годы расходы на покупку еды в потребзатратах семей сократились до 41,8 процента, однако в 2015 году на приобретение продуктов питания стало уходить порядка 43,5 процента. Доля продуктовых затрат с тех пор растет.



Наиболее заметно выросли траты казахстанских семей на мясо и мясопродукты - если в первом квартале 2016 уходило порядка 14,6 процента потребительского бюджета, то в этом году доля выросла до 15,3 процента. Казахстанцы в этом году увеличили потребление мяса на полпроцента - до 18,2 килограмма на душу населения.



Также стало больше уходить средств на хлеб и крупяные изделия - 7,4 процента в потребрасходах против 7,1 процента год назад.

Потребление хлеба и круп за год выросло на 0,7 процента.



Из-за роста цен в РК домохозяйствам приходится больше выделять денег на овощи - в первом квартале 2017 на их покупку ушло 3,4 процента затрат против 3,1 процента в первом квартале 2016. При этом само потребление овощей сократилось на 3,7 процента - до 19,1 килограмма на человека.



Вместе с тем, меньше стало уходить у казахстанцев на покупку рыбы и морепродуктов (1,5 процента в потребзатратах против 1,65 процента годом ранее) - потреблять эти продукты питания жители РК стали меньше на 4,6 процента.



"Из-за роста цен и сокращения реальных доходов наименее обеспеченные группы населения вынуждены меньше есть. Сокращение потребления было зафиксировано практически по всем основным группам продуктов питания", - сообщили авторы исследования.



В частности, в структуре питания 10 процентов наименее обеспеченного населения за год резко сократилось потребление картофеля - на 13 процентов - до 8,1 килограмма на человека. Они стали также покупать заметно меньше стали сладостей (сахар, джем, мед, кондитерские изделия) - на 10,1 процента по сравнению с первым кварталом 2016 года, и овощей - на 8,3 процента.



"Казахстанцы с высокими доходами, напротив, стали больше есть. Особенно сильный рост был зафиксирован в потреблении фруктов - на 5,4 процента по сравнению с уровнем за январь-март 2016 года", - отметили аналитики.



10 процентов наиболее обеспеченного населения в РК за год также стали больше есть хлебопродуктов и круп - на пять процентов, мяса и мясопродуктов - на 4,7 процента.



В целом, разрыв в качестве жизни между бедными и богатыми казахстанцами по потреблению продуктов питания увеличивается, констатируют эксперты.



В среднем в первом квартале 2016 года 10 процентов наиболее обеспеченного населения потребляли в 2,5 раза больше продуктов питания, чем 10 процентов наименее обеспеченных казахстанцев. В текущем году (январь-март) этот разрыв углубился - разница составляет 2,7 раза.