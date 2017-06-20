Акишев прокомментировал слова Келимбетова о своей причастности к сделке с азербайджанским банком

Председатель Нацбанка РК Данияр Акишев прокомментировал слова Келимбетова о своей причастности к сделке с инвестициями пенсионных активов в Международный банк Азербайджана, передает Tengrinews.kz.



Как напомнил Акишев, 28 августа 2014 года он был назначен заведующим отдела социально-экономического мониторинга администрации Президента, и поэтому в октябре 2014 года никак не мог участвовать в сделке.



"Более того, с марта 2014 года я не курировал деятельность подразделения, которое занимается управлением инвестиционными активами и управлением резервами. Я думаю господин Келимбетов об этом знает. Почему он так представил информацию мне сложно говорить. Наверное, лучше задать вопрос ему, почему он это сделал", - заявил Акишев.



Вместе с тем председатель Национального банка РК подчеркнул, что не является сторонником выяснения отношений.



"На самом деле во время одной из последних пресс-конференций, когда мне задавали вопрос о Международном банке Азербайджана, я просто сказал, что решение принимали люди, которые работали в Национальном банке. Я не указывал конкретно лиц. Я считаю, что этим должны заниматься соответствующие органы, давать оценку их деятельности и так далее. Но коли уж господин Келимбетов прямо обозначил, что я участвовал в этой сделке, я хотел бы еще раз отметить. Вы знаете, 28 августа 2014 года распоряжением Президента я был назначен заведующим отдела социально-экономического мониторинга администрации Президента. Соответственно, в октябре 2014 года я не мог никак участвовать в этой сделке. Я не работал в то время в Нацбанке РК", - сказал Акишев.



Глава финрегулятора пояснил, что действительно правление Нацбанка в мае 2014 года утвердило инвестиционную декларацию ЕНПФ, которая состоит из перечня направлений, куда можно инвестировать пенсионные активы, однако, эта декларация по сути не претерпела изменений со временем существования накопительных пенсионных фондов и содержала общие указания.



"Там написано - государственные ценные бумаги - не менее 40 процентов, облигации корпоративных эмитентов - не более столько-то процентов, облигации иностранных эмитентов - не более столько-то процентов и все. Да, это та декларация, которая по сути перетекла из декларации накопительных пенсионных фондов. Она по сути не претерпела изменений, да мы за это голосовали. Все. Конкретные решения по риску принимает лицо, которое либо возглавляет инвестиционный комитет в Нацбанке РК, либо руководит этим департаментом, который занимается управлением пенсионными активами", - резюмировал Акишев.



Напомним, Кайрат Келимбетов в интервью экс-участникам общественного совета при ЕНПФ - финансовому консультанту Боте Жумановой и политологу Досыму Сатпаеву сказал, что инвестиционная декларация была утверждена правлением, при чем за нее проголосовал положительно и нынешний председатель Нацбанка Данияр Акишев.



"Нынешний председатель также был членом правления и, насколько я помню, проголосовал за нее положительно. И вообще в октябре 2014 года он курировал этот департамент. Если уж говорить "та команда, эта команда"... Я не всегда понимаю, когда мы любим играть в такую игру про три пакета. Президент любит ее рассказывать на совещаниях. Любому начальнику дают три пакета. Первый пакет – вали все на предыдущего, второй – что-нибудь придумай, а третий – готовь три пакета. Но у этого есть своя карма. Все время в одну сторону можно говорит, но я не любитель, ни в предшествующую, ни в последующую. Есть процедуры, они не были нарушены", – заявил Келимбетов в интервью.