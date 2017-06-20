По всему городу больные будут бегать - Сагинтаев об объединении больниц

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев выразил опасения, что при объединении больниц по плану Минздрава больные будут вынуждены ездить из одного конца города в другой ради получения одной медицинской услуги, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На заседании правительства премьер-министр поднял вопрос объединения городских поликлиник. Согласно докладу главы Минздрава Елжана Биртанова, новые больницы будут строиться увеличенными до 600 коек, исходя их нужд региона, а действующие будут объединять функционально путем слияния юридических лиц.



"Очень часто они как больничные городки на одной территории находятся, заборами ограничены, но это сдерживает их взаимодействие. Там можно объединить в одно юрлицо. Это позволяет снизить расходы на администрирование. Очень часто между больницами существуют услуги, консультанты, которые разные юрлица, между ними нужно договоры заключать и так далее", - объяснил министр.



Бакытжан Сагинтаев уточнил, что акимы регионов могут начать объединять все больницы города и необходимо сразу объяснить, что объединяться могут только рядом стоящие больницы.



"Потому что как Амандык Габбасович (Баталов - аким Алматинской области - прим.автора) говорил, он вашу задачу понимает так - сейчас начнут объединять отовсюду. Я к чему говорю, если эти клиники находятся в разных частях города, чтобы не получилось так, чтобы за одной услугой в тот конец нужно бегать больному, за другой услугой в другой конец города, потому что они находятся в одной многопрофильной больнице. Получится так же, если вы будете таким образом объединять, - по всему городу больные будут бегать", - сказал премьер-министр.



Глава Минздрава заверил, что до конца года министерство проработает этот вопрос индивидуально для каждого региона и объединит в единый план.