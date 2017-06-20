Данияр Акишев назвал долларизацию экономики большой проблемой

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев назвал долларизацию в стране большой проблемой. При этом глава финрегулятора рассказал, какими способами ее удалось преодолеть, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Он отметил, что высокий уровень долларизации отрицательно влияет на работу как БВУ, так и Нацбанка. Но это можно избежать несколькими способами, при этом не используя жесткие методы вытеснения доллара из оборота.



«Долларизация экономики - большая проблема. Она препятствует осуществлению политики Национального банка, потому что он является эмитентом национальной валюты. И когда в стране уровень депозитов, а я напомню, что в январе 2016 года долларизация составляла 80%, и все депозиты физлиц были в иностранной валюте, на таких условиях ни банки не могли работать, потому что у них не было тенге, ни Центральный банк не мог проводить нормальную денежную политику, потому что мы апеллируем ставками на тенговом рынке, а в банках только доллар», - отметил Акишев.



«Поэтому долларизацию надо преодолевать. Это можно сделать, на наш взгляд, рыночными способами. Понятно, что есть административные способы - способы прямых запретов, а в Казахстане такой путь не приемлем. Поэтому мы подняли ставки по депозитам в тенге и снизили ставки по иностранным валютам. Что мы видим сегодня, физические лица, предприятия и организации стали свои активы переводить в нацвалюту. И, согласно анализу, за последние 15 месяцев долларовая графика снизилась», - добавил глава Нацбанка.



Стоит отметить, еще в 2015 году в Казахстане был разработан План мероприятий по снижению уровня долларизации экономики, который одобрен на заседании Правительства и заседании правления Нацбанка. В план были включены три основных стратегических направления: обеспечение макроэкономической стабильности, развитие безналичных платежей и сокращение теневого оборота, приоритет национальной валюты над иностранной.



По состоянию на конец апреля 2017 года, объем депозитов в национальной валюте составил 9 090,2 млрд. тенге (увеличение за месяц на 2,6%), депозиты в иностранной валюте за месяц сократились на 1,4% и составили 8 654,7 млрд. тенге. Второй месяц подряд объем депозитов в национальной валюте превышает объемы депозитов в иностранной валюте.



Уровень долларизации за апрель продолжил снижение с 49,8% до 48,8%. Депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились в апреле 2017 года на 0,6% и составили 5 752,5 млрд. тенге, в иностранной валюте сократились на 0,3% и составили 4 415,9 млрд. тенге (43,4% от депозитов юридических лиц).