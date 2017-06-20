Запрет смартфонов в госорганах: Багдат Мусин предложил варианты отмены

Председатель Комитета по статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, какие попытки предпринимаются по отмене запрета смартфонов в зданиях государственных учреждений.



"Мы предлагаем свое видение, как можно, не понижая уровень информационной безопасности, все-таки разрешить смартфоны. Мы над этим думаем. На каждом смартфоне есть NFC, через которые работают банковские карточки. Если телефон зарегистрирован в какой-то базе госструктуры, то можно при проходе через турникет приложить туда телефон и у аппарата отключаются определенные функции. За границей это уже работает. Тогда забирать телефон не надо. При прохождении зоны контроля человек соглашается, что смартфон будет контролироваться. Когда-то мы к этому придем", - сказал Багдат Мусин.



По словам Багдата Мусина, использование NFC - один из предлагаемых вариантов.



"Кто-то должен взять пилот, реализовать. После успешной реализации пилота уже будет приниматься решение. Мы, как Комитет, готовы выступить как пилотная площадка", - заключил Багдат Мусин.



7 апреля Багдат Мусин на выступлении в Академии госуправления при Президенте РК высказался против введенного в госорганах запрета на смартфоны.



"Век цифровых технологий наступил, а мы еще смартфоны запрещаем проносить в госорганы. Я это не понимаю, лично против этого. Есть иные методы, которые способствуют информбезопасности. Спецслужбы должны использовать тот тренд, что у каждого есть смартфон. Пусть научатся использовать это как плюс, а не искать минусы", - сказал тогда Багдат Мусин.



Запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях госучреждений был введен в марте 2016 года. Сообщалось, что эта мера вводится в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через приложение WhatsApp. Вместе с тем разрешается использование мобильных устройств с функциями "звонок/ответ/sms", но не оснащенными интернет-модулями, фото-, видеокамерами.



В июне 2016 года появился запрет на пронос мобильных устройств в здания судов.