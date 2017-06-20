Сейчас на сайте
2957
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 17 500 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 17 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Продам Приморский, зем. участок за 17 000 000 тенге
  • Продам Ақшұқыр, үй за 15 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
 

 
Вторник, 20 Июня
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.56 KZT
  • €1 = 357.62 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев подписал закон о повышении пенсий и пособий по рождению ребенка

Просмотров:362 Опубликовано: Сегодня, 15:06
Назарбаев подписал закон о повышении пенсий и пособий по рождению ребенка
Фото Турар Казангапов©
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, направленный на совершенствование системы социального обеспечения, сообщается на сайте Акорды.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения" разработан в рамках реализации Послания Президента РК и поручении Главы государства на расширенном заседании правительства в феврале текущего года.

Данный документ предполагает поэтапное повышение размеров пенсий, выплачиваемых из республиканского бюджета. Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11 процентов, с учетом девяти процентов повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13 процентов, с учетом также 7 процентов повышения в начале года. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20 процентов с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Повышение затронет более двух миллионов человек.

С учетом вышеуказанных изменений, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 154 тенге до 66 721 тенге.

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на семь процентов, а с 1 июля 2017 года будет повышен еще на 20 процентов. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27 процентов.

В 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66 621 тенге, с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составлял 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысился до 118 тыяч тенге, с 1 июля 2017 года - размер будет равен 142 947 тенге.

Законопроектом предусмотрен перенос сроков внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Х (Посетители) Сегодня, 15:10
Ну тут без вариантов иначе пенсионерам только и остаётся идти на паперть.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика