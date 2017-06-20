Назарбаев подписал закон о повышении пенсий и пособий по рождению ребенка

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, направленный на совершенствование системы социального обеспечения, сообщается на сайте Акорды.
Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения" разработан в рамках реализации Послания Президента РК и поручении Главы государства на расширенном заседании правительства в феврале текущего года.
Данный документ предполагает поэтапное повышение размеров пенсий, выплачиваемых из республиканского бюджета. Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11 процентов, с учетом девяти процентов повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13 процентов, с учетом также 7 процентов повышения в начале года. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20 процентов с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Повышение затронет более двух миллионов человек.
С учетом вышеуказанных изменений, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 154 тенге до 66 721 тенге.
Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на семь процентов, а с 1 июля 2017 года будет повышен еще на 20 процентов. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27 процентов.
В 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66 621 тенге, с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составлял 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысился до 118 тыяч тенге, с 1 июля 2017 года - размер будет равен 142 947 тенге.
Законопроектом предусмотрен перенос сроков внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год.
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