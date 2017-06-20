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Десять лет лишения свободы запросил прокурор для экс-главы Комитета МСХ

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 18:10
Десять лет лишения свободы запросил прокурор для экс-главы Комитета МСХ
Фотоколлаж Tengrinews.kz
Прокурор попросил суд приговорить обвиняемого в коррупционном преступлении экс-председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Сакташа Хасенова к 10 годам лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметил прокурор Князь Валиев, в июле 2015 года Сакташ Хасенов направил в адрес ветеринарной фитосанитарной службы Украины сообщение о вводе временного ограничения на ввоз на территорию Казахстана мяса птицы производства "Мироновская птицефабрика".

Позже, по версии следствия, Хасенов со своим доверенным лицом Еленой Решетько, которая ранее работала в министерстве, организовал преступную схему по выдаче разрешений на ввоз мясной продукции на территорию Казахстана. Гособвинитель сообщил суду, что Хасенов и Решетько регулярно получали взятки от руководства компании ТОО "Хладоленд" "Мироновской птицефабрики" из Украины, поставлявшей в Казахстан мясо птицы.

По словам Валиева, несмотря на неполное признание Хасеновым вины за инкриминируемое ему преступление, вина его в совершении вышеуказанных преступлений доказана полностью собранными в ходе судебного следствия доказательствами.

"При назначении наказания прошу суд учесть характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми. Совершенное ими коррупционное преступление относится к категории особо тяжких. (...) Прошу суд признать виновным Хасенова по статье 366 части 4 УК РК ("Получение взятки" - прим.автора) и с применением статьи 55 части 2 пункт 3 УК РК ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение" - прим.автора) назначить окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путем, либо приобретенного на средства, добытые преступным путем", - зачитал Валиев в зале специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

Также прокуроры в качестве наказания предлагают пожизненно лишить Сакташа Хасенова права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления либо "заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью".

"В соответствии со статьей 49 УК РК ("Лишение почетного звания и государственных наград" - прим. автора) лишить Хасенова государственных наград: ордена "Құрмет", юбилейной медали "Қазақстан Конституциясына 20 жыл". Отбывание наказания определить в исправительном учреждении максимальной безопасности, меру пресечения содержание под стражей оставить без изменения, срок отбывания наказания исчислять с момента его задержания", - добавил прокурор.

Для Елены Решетько гособвинение считает заслуженным наказание в виде четыре лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственной сфере.

Напомним, в ноябре 2016 года председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Сакташ Хасенов был задержан сотрудниками Нацбюро по противодействию коррупции. В ведомстве сообщили, что Хасенова задержали по подозрению в получении взяток.

5 тенге за килограмм. Прокуроры озвучили схему взяток по делу Сакташа Хасенова.

Сакташ Хасенов был назначен председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана в июне 2015 года. До этого он возглавлял Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Маке (Посетители) Сегодня, 18:40
Дайте 8 что бы дали 2. lol

«Маке» - это не просто «комплиментарность,это сущность.
 
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Шахдах (Посетители) Сегодня, 18:24
Засадить его до дремучей старости пусть сидит ветеринар.щщ

Нищий в горах.
 
 

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