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Ночь Предопределения в Рамазан-2017: когда наступает и как встречать

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 18:43
Ночь Предопределения в Рамазан-2017: когда наступает и как встречать
иллюстративное фото с сайта rferl.org
Ночь Предопределения, или Ночь Могущества - особая священная ночь для мусульман, которая наступает в месяц Рамазан (Рамадан).

Точная дата наступления этой ночи неизвестна. Принято считать, что обычно она приходится на последние 10 дней месяца поста и смирения Рамазан. Ожидается, что в этом году Ночь Предопределения выпадет в ночь с 21-го на 22 июня, сообщает Sputnik Казахстан.

История и значение Ночи Предопределения

Название благословенной ночи на арабском языке звучит как Ляйлятуль-Кадр или Аль-Кадр, что в переводе на русский язык – Ночь Предопределения и Могущества. Среди казахов распространено определение Кадыр тун.

Ученые дают разное толкование слову "кадр", некоторые переводят его как "теснота". Интересно, что множество столетий разные народы передают из уст в уста легенду, что в эту ночь тесно становится огромному количеству ангелов, которые спускаются на землю.

Мусульмане верят, что именно в Ночь Предопределения и Могущества молящемуся пророку Мухаммеду спустился ангел Джебраил и передал ему священный Коран в одну из десяти последних ночей месяца Рамазан.

Также в хадисах (преданиях о словах пророка – ред.) говорится, что мусульмане печалились о недостаточном количестве отведенного времени на совершение благих дел ввиду краткости самой жизни.

В связи с этим Всевышний ниспослал им особую ночь, в которой милость Аллаха проявляется сильнее, чем обычно. Сила Ночи Могущества в том, что награда за совершенный в священную ночь намаз подобна тому, если бы молитва читалась на протяжении тысячи месяцев, или 83 лет.

Когда наступает ночь Аль-Кадр

В священной книге мусульман Коране указано, что Ночь Предопределения наступает в месяц Рамазан, однако точной даты не упоминается.

Общепринятым считается, что эта ночь приходится на последние десять ночей девятого месяца исламского календаря. Приверженцы Ислама считают, что большой ошибкой будет проводить в поклонении Всевышнему только одну ночь Рамазана.

В священных писаниях упоминаются такие числа как 21, 23, 25, 27 и 29. Правоверные мусульмане проводят эти дни в усиленной молитве, дабы найти ту самую ночь Предопределения. Священная ночь приходит сразу после захода солнца и заканчивается с рассветом, то есть с началом времени утренней молитвы.

Признаки священной ночи

Согласно народным поверьям, распознать Ночь Предопределения не составит труда, ведь только у нее есть свой особенный блеск. Вдобавок в Ночь Предопределения и Могущества не падают звезды, а на небе не остается ни одного облачка.

Верующие говорят, что именно после особенной ночи солнце всходит мягко-красным диском без лучей, как полная луна в безоблачную ночь.

Как встречать Ночь Предопределения

Перед наступлением Ночи Предопределения необходимо совершить полное омовение (гусль), а также избавить голову, душу и сердце от негативных помыслов.

В эту ночь следует просить прощения за совершенные грехи, делать тауба (покаяние – ред.), вспоминать Пророка Мухаммеда и обращаться к Всевышнему на том языке, на котором легче излагать свои мысли. В ночь Аль-кадр следует прислушаться к своему сердцу, а в делах быть энергичным и набраться терпения.

Рекомендуется в священную ночь подготовить короткий список дуа (просьб – ред.). Для молитвы следует разбудить родственников в доме, если они спят.

Служители мечети советуют немного поспать в обеденное время до Ночи Могущества, а желудок не набивать на ифтар (разговение – ред).

Традиции проведения

Пропустить Кадыр тун считается невосполнимой потерей, поэтому мусульмане стараются не спать ночами и ждать ее наступления.

Некоторые верят, что в Ночь Предопределения в дом мусульманина приходит мифический персонаж Кыдыр Ата, имя которого упоминается в легендах еще до распространения Ислама. По поверьям, раньше старца ждали и встречали за накрытым дастарханом.

Тайны священной ночи

Теологи не раз высказывали мнение, что точное время наступления Ночи Предопределения сокрыто от мусульман, чтобы они были далеки от греха и очищали помыслы каждую ночь.

В особенную ночь все мусульмане вздыхают с облегчением, ведь дьявол сковывается цепями и никому не может навредить. Интригу с наступлением Ночи Аль-Кадр верующие сравнивают с тайной прихода Конца Света.

Некоторые убеждены, что в Ночь Предопределения даже деревья полностью пригибаются к земле, только увидеть это способен особенный человек с высоким духовным статусом. В этом году первый день священного мусульманского месяца Рамазана выпал на 26 мая и продлится до 24 июня.

По окончании священного месяца, 25 июня, наступит всеобщий мусульманский праздник – Ораза Айт.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 3 )

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Маке (Посетители) Сегодня, 19:39
gay_severin,
Я с них нимагу держат плачут ну когда же когда наступить этот день lol если держишь зачем ноешь. Мода это мода на мракобесие. Интересно ктто создай айфон неужели он. podmig

«Маке» - это не просто «комплиментарность,это сущность.
 
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  • Маке
 gay_severin (Посетители) Сегодня, 19:07
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • Маке
 gay_severin (Посетители) Сегодня, 18:57
Пипец,на носу 21 век а тут такое...
Даже не верится что человечество настолько тупо и слепо после стольких тысячелетий проживания на этой планете.
Вера,опиум для народа,в основной своей массе малообразованного,от этого становится еще страшней..
Почему нельзя жить с богом в душе?
Почему есть какой то свод правил и обычий которым принепременно нужно следовать,причем реальные деяния этих(набожных) людей кардинально расходятся от того что написано в этих книгах.
Это мое мнение,обидеть верующих не было ни какого желания,просто мои мысли в слух.Относится ко всем вероисповеданиям.
Я агностик.
Всем мира.
 
 

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