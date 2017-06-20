Ночь Предопределения в Рамазан-2017: когда наступает и как встречать

Ночь Предопределения, или Ночь Могущества - особая священная ночь для мусульман, которая наступает в месяц Рамазан (Рамадан).



Точная дата наступления этой ночи неизвестна. Принято считать, что обычно она приходится на последние 10 дней месяца поста и смирения Рамазан. Ожидается, что в этом году Ночь Предопределения выпадет в ночь с 21-го на 22 июня, сообщает Sputnik Казахстан.



История и значение Ночи Предопределения



Название благословенной ночи на арабском языке звучит как Ляйлятуль-Кадр или Аль-Кадр, что в переводе на русский язык – Ночь Предопределения и Могущества. Среди казахов распространено определение Кадыр тун.



Ученые дают разное толкование слову "кадр", некоторые переводят его как "теснота". Интересно, что множество столетий разные народы передают из уст в уста легенду, что в эту ночь тесно становится огромному количеству ангелов, которые спускаются на землю.



Мусульмане верят, что именно в Ночь Предопределения и Могущества молящемуся пророку Мухаммеду спустился ангел Джебраил и передал ему священный Коран в одну из десяти последних ночей месяца Рамазан.



Также в хадисах (преданиях о словах пророка – ред.) говорится, что мусульмане печалились о недостаточном количестве отведенного времени на совершение благих дел ввиду краткости самой жизни.



В связи с этим Всевышний ниспослал им особую ночь, в которой милость Аллаха проявляется сильнее, чем обычно. Сила Ночи Могущества в том, что награда за совершенный в священную ночь намаз подобна тому, если бы молитва читалась на протяжении тысячи месяцев, или 83 лет.



Когда наступает ночь Аль-Кадр



В священной книге мусульман Коране указано, что Ночь Предопределения наступает в месяц Рамазан, однако точной даты не упоминается.



Общепринятым считается, что эта ночь приходится на последние десять ночей девятого месяца исламского календаря. Приверженцы Ислама считают, что большой ошибкой будет проводить в поклонении Всевышнему только одну ночь Рамазана.



В священных писаниях упоминаются такие числа как 21, 23, 25, 27 и 29. Правоверные мусульмане проводят эти дни в усиленной молитве, дабы найти ту самую ночь Предопределения. Священная ночь приходит сразу после захода солнца и заканчивается с рассветом, то есть с началом времени утренней молитвы.



Признаки священной ночи



Согласно народным поверьям, распознать Ночь Предопределения не составит труда, ведь только у нее есть свой особенный блеск. Вдобавок в Ночь Предопределения и Могущества не падают звезды, а на небе не остается ни одного облачка.



Верующие говорят, что именно после особенной ночи солнце всходит мягко-красным диском без лучей, как полная луна в безоблачную ночь.



Как встречать Ночь Предопределения



Перед наступлением Ночи Предопределения необходимо совершить полное омовение (гусль), а также избавить голову, душу и сердце от негативных помыслов.



В эту ночь следует просить прощения за совершенные грехи, делать тауба (покаяние – ред.), вспоминать Пророка Мухаммеда и обращаться к Всевышнему на том языке, на котором легче излагать свои мысли. В ночь Аль-кадр следует прислушаться к своему сердцу, а в делах быть энергичным и набраться терпения.



Рекомендуется в священную ночь подготовить короткий список дуа (просьб – ред.). Для молитвы следует разбудить родственников в доме, если они спят.



Служители мечети советуют немного поспать в обеденное время до Ночи Могущества, а желудок не набивать на ифтар (разговение – ред).



Традиции проведения



Пропустить Кадыр тун считается невосполнимой потерей, поэтому мусульмане стараются не спать ночами и ждать ее наступления.



Некоторые верят, что в Ночь Предопределения в дом мусульманина приходит мифический персонаж Кыдыр Ата, имя которого упоминается в легендах еще до распространения Ислама. По поверьям, раньше старца ждали и встречали за накрытым дастарханом.



Тайны священной ночи



Теологи не раз высказывали мнение, что точное время наступления Ночи Предопределения сокрыто от мусульман, чтобы они были далеки от греха и очищали помыслы каждую ночь.



В особенную ночь все мусульмане вздыхают с облегчением, ведь дьявол сковывается цепями и никому не может навредить. Интригу с наступлением Ночи Аль-Кадр верующие сравнивают с тайной прихода Конца Света.



Некоторые убеждены, что в Ночь Предопределения даже деревья полностью пригибаются к земле, только увидеть это способен особенный человек с высоким духовным статусом. В этом году первый день священного мусульманского месяца Рамазана выпал на 26 мая и продлится до 24 июня.



По окончании священного месяца, 25 июня, наступит всеобщий мусульманский праздник – Ораза Айт.