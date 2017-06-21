Задержан мужчина, попытавшийся пронести патроны на EXPO-2017

Полицейские Астаны задержали мужчину, который пытался пронести на территорию выставки EXPO-2017 охотничьи патроны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.
"20 июня в 11.00 на контрольно-пропускном пункте на территории международной выставки EXPO-2017 полицейскими обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находились патроны в количестве 5 штук", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что столичными полицейскими с помощью системы видеонаблюдения в кратчайшее время установлен и задержан подозреваемый, которому принадлежат данные патроны. Им оказался 22-летний житель Карагандинской области.
"Сам мужчина является охотником. Как он пояснил, он забыл, что у него в кармане оказались патроны. То есть он заявляет, что его действия не предумышленные", - уточнили в пресс-службе.
В полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 287 (незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) УК РК. Согласно заключению эксперта патроны изготовлены заводским способом и предназначены для стрельбы из нарезных охотничьих ружей.
Начато расследование. В отношении задержанного проводятся следственные действия.
В ДВД напомнили, что на территорию выставки запрещено проносить огнестрельное, травматическое, газовое и холодное оружие любой модификации, колющие и режущие предметы, ножи, радиоактивные материалы, ядовитые, токсические и отравляющие, едкие, коррозирующие, красящие и окисляющиеся вещества и органические перекиси, огнеопасные и пиротехнические изделия, все виды горюче-смазочных материалов, литий - ионные аккумуляторы и иные вещества, могущие привести к задымлению и воспламенению.
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