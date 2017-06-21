Член совета директоров Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) Кайрат Келимбетов рассказал сколько денег накопил на пенсию, передает корреспондент Tengrinews.kz. Беседа с участием Кайрата Келимбетова, главы попечительского совета ОФ "Финансовая свобода" Ботагоз Жумановой и политолога Досыма Сатпаева опубликована на Youtube."По-моему у меня там 23 миллиона накоплений. Я считаю, это сейчас мы молодые, у нас есть работа. Ближе к какому-то возрасту у вас совершенно философия поменяется как относиться к деньгам. Не обязательно на черный день, но лучше чтобы вы копили деньги. Просто это разные диалоги межпоколенческие", - сказал Кайрат Келимбетов.Отвечая на вопрос Боты Жумановой о накоплениях на старость и о досрочном получении части денег из ЕНПФ, Кайрат Келимбетов привел в пример проблемы с дольщиками."Государство - это институт. Может быть много тоев. Был у нас той, когда дольщики вкладывали, покупали квартиры, а потом государство приходит и говорит вечеринка закончена, давайте распределим кто кому сколько денег должен, как общественную стабильность сохранить. Государство отвечает за общественную стабильность и связь времен. (...) Опять же, здесь я считаю у каждого человека есть ответственность за свою жизнь. В сухом остатке я отвечаю за свою жизнь. Поэтому ушли от чисто солидарной системы, когда государство говорит: ты ни о чем вообще не беспокойся, все будет хорошо. В Советском союзе не прошло, бюджет порвался. У нас в 1998 году не было таких возможностей. В принципе у государств во всем мире таких возможностей нет. Поэтому сейчас во всем мире говорят о дефиците пенсионных фондов. Поэтому человек частично сам готовится к своей старости. Как хорошо жить будешь - будет зависеть от того, как ты ведешь свои накопления или проводишь свои вечеринки", - сказал Кайрат Келимбетов.