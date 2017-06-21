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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Келимбетов рассказал, сколько денег накопил на пенсию

Просмотров:452 Опубликовано: Сегодня, 10:00
Келимбетов рассказал, сколько денег накопил на пенсию
Скриншот видео из youtube
Член совета директоров Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) Кайрат Келимбетов рассказал сколько денег накопил на пенсию, передает корреспондент Tengrinews.kz. Беседа с участием Кайрата Келимбетова, главы попечительского совета ОФ "Финансовая свобода" Ботагоз Жумановой и политолога Досыма Сатпаева опубликована на Youtube.



"По-моему у меня там 23 миллиона накоплений. Я считаю, это сейчас мы молодые, у нас есть работа. Ближе к какому-то возрасту у вас совершенно философия поменяется как относиться к деньгам. Не обязательно на черный день, но лучше чтобы вы копили деньги. Просто это разные диалоги межпоколенческие", - сказал Кайрат Келимбетов.

Отвечая на вопрос Боты Жумановой о накоплениях на старость и о досрочном получении части денег из ЕНПФ, Кайрат Келимбетов привел в пример проблемы с дольщиками.

"Государство - это институт. Может быть много тоев. Был у нас той, когда дольщики вкладывали, покупали квартиры, а потом государство приходит и говорит вечеринка закончена, давайте распределим кто кому сколько денег должен, как общественную стабильность сохранить. Государство отвечает за общественную стабильность и связь времен. (...) Опять же, здесь я считаю у каждого человека есть ответственность за свою жизнь. В сухом остатке я отвечаю за свою жизнь. Поэтому ушли от чисто солидарной системы, когда государство говорит: ты ни о чем вообще не беспокойся, все будет хорошо. В Советском союзе не прошло, бюджет порвался. У нас в 1998 году не было таких возможностей. В принципе у государств во всем мире таких возможностей нет. Поэтому сейчас во всем мире говорят о дефиците пенсионных фондов. Поэтому человек частично сам готовится к своей старости. Как хорошо жить будешь - будет зависеть от того, как ты ведешь свои накопления или проводишь свои вечеринки", - сказал Кайрат Келимбетов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Lady_M
  • tom2005
  • leo529
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:30
Г Келимбетов, у ваших ровесников учителей, медиков инженеров на пенсионных счетах всего от 2 мульенов до 5 в лучшем случае. Пока такая разница в накопоениях вряд ли мы поймем друг друга
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Lady_M
 Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 10:18
Получается порядка 1 ляма с 98года зарабатывал в среднем в месяц, не считая левак. Нормуль
 
 

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