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В Казахстане официально завершилась амнистия

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 11:02
В Казахстане официально завершилась амнистия
Фото с сайта eastoday.ua
В Казахстане официально завершилась амнистия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает Tengrinews.kz.

"По результатам проведенной амнистии из мест лишения свободы освободились порядка 1200 осужденных, еще 2269 осужденным сокращены сроки наказания (на ½, ¼ и 1/5 срока). Кроме того, освободились более 6700 лиц, которые отбывали срок наказания без изоляции от общества, состоявшие на учете службы пробации УИС по месту жительства", - рассказали в республиканском ведомстве пенитенциарной системы.

"Из мест лишения свободы освободились порядка 40 иностранных граждан. В основном граждан из стран ближнего зарубежья. К слову, в настоящее время в учреждениях УИС всего по республике содержатся порядка 1300 граждан СНГ и дальнего зарубежья. В целом из общего числа освободившихся лиц из мест заключения при непосредственном содействии сотрудников УИС более ста гражданам оказана помощь в трудовом и бытовом устройстве по их обращению в различные государственные органы", - добавили в КУИС МВД РК.

Отмечается, что в рамках законодательства все осужденные, в том числе по амнистии, обеспечиваются проездными документами (билетами) к месту проживания, а также одеждой по сезону и продуктами питания на пути следования в пределах Казахстана.

"Лица, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе, а также несовершеннолетние направляются к месту жительства в сопровождении ранее уведомленных родственников либо работника УИС", - подчеркнули в КУИС.

Закон "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан" был подписан Главой государства 13 декабря 2016 года.
Источник: Tengrinews.kz
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