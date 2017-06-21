Министр ответил на условия Палмера по его возвращению в Казахстан

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал условия иностранного журналиста Джеймса Палмера, которые он выдвинул, чтобы вернуться на EXPO в Астану, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На своей странице в Facebook журналист опубликовал пять пунктов, при выполнении которых, он был бы готов посетить выставку в Астане еще раз. Среди них: пожертвование 50 тысяч долларов на благотворительность для нуждающихся детей в Казахстане; извинения от директора Департамента по связям с общественностью АО "НК Астана ЭКСПО-2017" Сергея Куянова; "разблокировка" сайта Foreign policy; понимание того, что он собирается писать правду о том, все что видел "и жить с этим, как взрослые люди", а также выделение комнаты для журналиста в EXPO Village.



"По поводу того, чтобы выделить 50 тысяч долларов для детей. Я могу сейчас уточнить статистику, государство на детей выделяет гораздо большие деньги и на лечение и на отдых и в рамках благотворительности и рамках строительства детских домов, школ. Это неимоверная сумма, которую в принципе он может посмотреть. Относительно того, что Куянов перед ним должен извиниться. Это взаимоотношения Куянова с господином Палмером, то есть я не могу сказать Куянову: "извинитесь перед Палмером". Это не входит в мою компетенцию, ни в профессиональную, ни в человеческую.", - отметил министр.



Глава министерства информации и коммуникаций также высказал мнение о том, насколько остро стоит реагировать на каждую подобную статью.



"Это вопрос к журналистам. Это вы, на мой взгляд, из достаточно примитивного необъективного сообщения раздули вселенский масштаб в социальных сетях. Поэтому, когда в определенную критическую массу это перешло, мне пришлось прокомментировать вчера. Особого значения я эти дни не предавал, если честно", - сказал Даурен Абаев.



Министра также расспросили, не считает ли он действия журналиста издевательством. "Я считаю, что он специально ставит такие условия, которые необъективны. Человек изначально не хочет приезжать, он зарабатывает дополнительный пиар, а мы все на воду на его мельницу продолжаем лить", - заключил министр.