Видео с продавщицей мороженого, мывшей ложку в фонтане, прокомментировали в акимате Астаны

В акимате Астаны прокомментировали видео с продавщицей мороженого, мывшей ложку в фонтане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр столичной администрации.Видео, на котором в самом центре Астаны продавщица мороженого моет ложку водой из фонтана, разместил в Facebook Тимур Уразаков.По словам заместителя руководителя городского Управления предпринимательства и промышленности Руслана Идрисова, уличенная в несоблюдении санитарных норм продавщица мороженого не имела права заниматься торговлей."Как показала проверка, женщина работала по поддельным документам. Те бумаги, которые она предоставила, числятся за другим предпринимателем. Однако когда мы обратились к этому бизнесмену, он заявил, что это не его точка продажи. И он вообще не знает этих людей, торговавших мороженым на бульваре Нуржол", – рассказал Идрисов.После видео были проведены профилактические рейды по торговым точкам.В Комитете по охране общественного здоровья республики призвали граждан не приобретать продукты питания в сомнительных точках торговли."Еще раз хотел бы заострить внимание наших граждан: продавцы должны быть опрятны, иметь одноразовые перчатки", – напомнил руководитель городского Департамента охраны общественного здоровья Нурхан Садвакасов.Ранее сообщалось, что для уличных торговцев Астаны разработали единую форму одежды. По мнению властей, это позволит отличать легальных предпринимателей от нелегальных.