Видео с продавщицей мороженого, мывшей ложку в фонтане, прокомментировали в акимате Астаны

В акимате Астаны прокомментировали видео с продавщицей мороженого, мывшей ложку в фонтане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр столичной администрации.
Видео, на котором в самом центре Астаны продавщица мороженого моет ложку водой из фонтана, разместил в Facebook Тимур Уразаков.
По словам заместителя руководителя городского Управления предпринимательства и промышленности Руслана Идрисова, уличенная в несоблюдении санитарных норм продавщица мороженого не имела права заниматься торговлей.
"Как показала проверка, женщина работала по поддельным документам. Те бумаги, которые она предоставила, числятся за другим предпринимателем. Однако когда мы обратились к этому бизнесмену, он заявил, что это не его точка продажи. И он вообще не знает этих людей, торговавших мороженым на бульваре Нуржол", – рассказал Идрисов.
После видео были проведены профилактические рейды по торговым точкам.
В Комитете по охране общественного здоровья республики призвали граждан не приобретать продукты питания в сомнительных точках торговли.
"Еще раз хотел бы заострить внимание наших граждан: продавцы должны быть опрятны, иметь одноразовые перчатки", – напомнил руководитель городского Департамента охраны общественного здоровья Нурхан Садвакасов.
Ранее сообщалось, что для уличных торговцев Астаны разработали единую форму одежды. По мнению властей, это позволит отличать легальных предпринимателей от нелегальных.