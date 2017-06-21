В Казахстане будут наказывать за указание цен в долларах, евро и рублях

Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили в первом чтении поправки по вопросам рекламы, согласно которым предусматривается ответственность за указание цены товара не в тенге, передает корреспондент Sputnik Казахстан.



Согласно докладу министра национальной экономики Тимура Сулейменова, распространенному пресс-службой ведомства, законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рекламы" впервые предусматривает определение уполномоченного органа (Миннацэкономики) и регулирующих госорганов (Мининформ, Мининвестразвития, МВД и Минздрав).



Уполномоченный орган в области рекламы будет осуществлять руководство и межотраслевую координацию по вопросам рекламы и утверждать типовые правила размещения наружной (визуальной) рекламы.



Регулирующие органы будут осуществлять руководство в отдельных отраслях (СМИ, автодороги, безопасность дорожного движения, лекарственные средства, БАДы и медоборудование), в которых осуществляется рекламная деятельность. Устанавливается административная ответственность за нарушение законодательства в области рекламы.



В законе "О рекламе" уже сегодня существует ряд запретов и ограничении в области рекламы. Однако они не работают на практике и игнорируются субъектами из-за отсутствия по ним адмответственности либо отсутствия практики по привлечению к адмответственности, отмечается в докладе. В этой связи конкретизируется диспозиция видов адмответственности в области рекламы.



"Кроме того, некоторые виды административной ответственности введены впервые. Учитывая проводимую политику по дедолларизации экономики, введена административная ответственность за указание цены товара не в национальной валюте при его реализации на территории РК", — говорится в докладе Султанова.



"Законопроектом вводится требование об указании стоимости продукта, реализуемого на территории РК, в том числе в рекламе, только в национальной валюте", — отмечается в заключении комитета мажилиса по социально-культурному развитию.



Установлена ответственность за недобросовестную, недостоверную, неэтичную и скрытую рекламу, также рекламу в дни национальноготраура на теле-, радиоканалах.



Чтобы не допускать скрытую рекламу алкоголя и табака вводится ответственность за рекламу в форме проведения различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к алкоголю, табаку и табачным изделиям. Определен механизм распространения социальной рекламы на теле- и радиоканалах. Социальная реклама будет размещаться на обязательных 15 теле- и радиоканалах.



Ежедневный объем социальной рекламы составляет не менее десяти выходов в эфир в период с 6:00 часов до 24:00 часов. При этом обязательными будут два выхода во время прайм-тайма. Социальная реклама на обязательных 15 теле- и радиоканалах будет размещаться безвозмездно.