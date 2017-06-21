В Нацбанке прокомментировали резкое ослабление тенге

В Нацбанке подчеркивают, что на резкое ослабление тенге повлияла динамика цен на нефть. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщил финрегулятор.



По словам директора департамента монетарных операций Нацбанка Алии Молдабековой, снижение цены на нефть за последние недели до уровня 46 долларов за баррель и ниже происходит на фоне новостей по поводу предполагаемого избытка предложения на рынке. По ее словам, новость о растущей добыче нефти в Ливии и увеличении производства сланцевой нефти в США заставила усомниться рынок в успешности мер ОПЕК по снижению предложения. «Рынок полагает, что по всей вероятности избыток предложения будет сохраняться дольше, чем предполагалось. Таким образом, эффективность соглашения ОПЕК все больше ставится под сомнение», — отметила Алия Молдабекова.



Подчеркивается, что динамика цены на нефть, как одного из основных фундаментальных факторов, отражается на обменном курсе казахстанского тенге. «Однако ослабление национальной валюты наблюдается не только в Казахстане, но и других странах со схожей экономикой. С начала недели некоторое снижение показали следующие валюты, имеющие положительную корреляцию с ценой на нефть: с закрытия дня 19 июня по текущий момент тенге — на порядка 2,3%, российский рубль — на 2,7%, канадский доллар — на 0,5%, бразильский реал — на 1,4%, норвежская крона опустилась на 0,7%. С пятницы тенге ослабел на 3%, российский рубль — на 4%, канадский доллар — на 0,6%, бразильский реал — на 1,1%, норвежская крона упала на 1,4%», — говорится в сообщении.



Уточняется, что Национальный банк в свою очередь продолжает отслеживать ситуацию на валютном рынке и оставляет за собой право принимать меры по сглаживанию избыточной волатильности.



Напомним, что с момента перехода к режиму свободно плавающего валютного курса 20 августа 2015 года обменный курс национальной валюты является рыночным и формируется на основе спроса и предложения на валютном рынке. «Это позволяет не накапливать дисбаланс в финансовом секторе, а также повышать устойчивость экономики к изменениям внешних факторов», — заметили в Нацбанке.



Отметим, если основываться на данных KASE, по сравнению с 20 июня тенге к доллару просел на 4,7 тенге. В обменных пунктах Астаны и Алматы, 21 июня, максимальный курс продажи американской валюты приблизился к 328,7 тенге.