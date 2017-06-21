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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Когда перестанут воровать мобильники в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:04
Когда перестанут воровать мобильники в Казахстане
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве информации и коммуникаций РК считают, что с началом регистрации сотовых телефонов в Казахстане, люди перестанут их красть, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы полностью признаем необходимость регистрации сотовых телефонов. По этому вопросу работа ведётся. В скором времени издадим приказ. Здесь у нас есть несколько проблем. Потому что большинство привозимых в Казахстан сотовых телефонов имеет один IMEI-код: 200 телефонов имеют один IMEI-код. Если будет украден один телефон, нам придётся блокировать все 200. Для решения этой проблемы мы ведём определённую работу. Мы понимаем, что с регистрацией люди перестанут красть сотовые телефоны, так как они будут привязаны к определенному человеку. Написав заявление о краже телефона, этот телефон не будет работать на всей территории Казахстана», - сказал глава МИК РК Даурен Абаев, отвечая на вопросы в ходе отчётной встречи с населением.

В министерстве рассчитывают завершить масштабную работу в течение 1,5 лет. По словам министра, в целом по Казахстану работают почти 30 млн сотовых телефонов. Около 80% всех краж совершается у молодых людей.

«Мы думаем, что вместе с этим мы прекратим эти действия», - добавил Даурен Абаев.
Источник: КАЗИНФОРМ
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