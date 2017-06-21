Больше тысячи семей готовы к переезду на север Казахстана - министр

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова заявила о том, что 1279 семей готовы к переезду в северный Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В апреле-мае были проведены межрегиональные ярмарки вакансий в Южно-Казахстанской и Мангистауской областях с участием работодателей региона прибытия. По итогам 949 семей пожелали добровольно переселиться в северные регионы с трудоустройством на предложенные рабочие места. На сегодня в северные регионы переселились уже 88 семей, готовы к переезду еще 1279 семей", - сказала Тамара Дуйсенова в ходе отчетной встречи перед населением.



Она добавила, что для обеспечения адресности господдержки, совместно с местными исполнительными органами проведена масштабная работа по уточнению социального статуса граждан, отнесенных к непродуктивно занятым.



"В течение апреля-мая 2017 года был проведен подворовой обход, которым было охвачено 5,5 миллионов человек. В результате выявлено 320 тысяч незарегистрированных безработных и около 1 миллиона непродуктивно самозанятых граждан", - рассказала министр.



"Проведенная работам позволила местным исполнительным органам получить полную картину по всем безработным и непродуктивно самозанятым гражданам. Таким образом конкретизирован не только контингент возможных участников программы, но и категории граждан, которая должна быть вовлечена в систему обязательного медицинского страхования", - отметила Тамара Дуйсенова.