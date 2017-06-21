Казахстан предложил Таиланду отменить визы

Казахстан и Таиланд ускорят согласование документа о взаимном безвизовом режиме, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Королевства Таиланд Вирасакди Футракулом, прибывшим в Астану для проведения 3-го заседания Совместной комиссии между правительствами Казахстана и Таиланда по двустороннему сотрудничеству.
Отмечается, что собеседники обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-тайских отношений в политической, экономической, научно-технической, культурной сферах.
"Казахстанской стороной предложено учредить безвизовый режим для всех граждан Казахстана и Таиланда. Заместители глав внешнеполитических ведомств сошлись во мнении о необходимости ускорения процесса рассмотрения проекта соответствующего соглашения между правительствами", - сообщили в пресс-службе МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что основным итогом встречи стало подписание соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов.
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